La democracia es el respeto a la decisión de las mayorías y minorías. Personalidades públicas, políticos y diversos sectores rechazaron los llamados de personajes vinculados al fujimorismo para desconocer el resultado de las elecciones y convocar nuevas elecciones.

El congresista electo Jorge Montoya se quejó de que el diario La República denunciara públicamente sus llamados a desconocer el gobierno elegido en las urnas, utilizando dos mensajes en su cuenta de Twitter. Pero esos los utilizamos como ejemplo de lo que es su posición sistemáticamente repetida en sus apariciones públicas y entrevistas en medios de comunicación.

Llamar a desconocer un gobierno democráticamente elegido no es libertad de expresión , pues está proscrito por la Constitución y las leyes electorales y penales.

Es más, él hace esos llamados en su condición de militar en retiro de la Marina de Guerra, a la vez que se difunden mensajes de exjefes militares que reclaman por un fraude en mesa de elecciones, sobre lo que hasta ahora no han presentado ninguna prueba de cómo se organizó, qué personas pudieron participar y de qué forma operaron sin que ninguna autoridad se percatara.

Deslinde

La situación legal es tal que desde su misma agrupación política, congresistas electos han deslindando de su llamado, al considerar que es inconstitucional. El congresista electo por Lima Héctor Valer Pinto se comunicó con La República para deslindarse de una declaración que considera antidemocrática.

Valer pide esperas los resultados de la ONPE y el pronunciamiento del JNE, pero que de ninguna manera se puede desconocer lo que han decidido los millones de ciudadanos que fueron a las urnas el 6 de junio último.

De acuerdo con el conteo de la ONPE, al 100% de actas procesadas y contabilizadas, de 18,85 millones de electores que acudieron a las urnas, el 50,12% eligió al profesor Pedro Castillo. Ahora falta que el JNE termine de evaluar los pedidos de nulidad de mesa de sufragio para que se proclame su victoria electoral.

El partido Acción Popular, a través de un pronunciamiento, invocó a los actores políticos a que en “estricto respeto a los principios democráticos deben evitar salidas violentas como un golpe de Estado”.

“Los juristas en mérito de su formación jurídica y doctrinaria deben emitir opiniones que ayuden a informar y no a desinformar, generando el caos. Es tiempo de la templanza. Las Fuerzas Armadas deben actuar en el marco de la Constitución y no caer en la tentación de atentar contra el Estado de derecho”, subrayó Acción Popular.

El expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar señaló que lo que viene denunciando Fuerza Popular hasta ahora son irregularidades en una serie de mesas de sufragio, que de ninguna manera configuran un fraude electoral.

Reconocimiento

“Mantengamos la calma, pero también la claridad y la firmeza. No hay base legal para denunciar fraude. Tampoco para pedir nuevas elecciones. Lo que corresponde es esperar el pronunciamiento del JNE. Defender la democracia es respetar los resultados electorales”, escribió.

El ex secretario general del Partido Morado y excandidato presidencial Julio Guzmán acudió a saludar a Pedro Castillo y, en declaraciones a la prensa, lo reconoció como presidente electo.

“Es absolutamente irresponsable lo que se está haciendo, de llamados a golpe de Estado. Si nosotros hemos decidido estar en esta posición, entonces los peruanos tenemos que asumir nuestras responsabilidades”, declaró a la prensa.

Esperará. Keiko habló también anoche y dijo que el JNE debe resolver los recursos de FP. Foto: EFE

“Las reglas del juego han sido claras, los organismos internacionales han vigilado el proceso y no encontraron absolutamente nada irregular. En nombre del Partido Morado le pedimos al presidente electo, al señor Castillo, que por favor asuma con absoluta responsabilidad la economía del país y que arme equipos técnicos lo suficientemente adecuados para que el país pueda salir adelante porque la situación es muy compleja”, expresó Guzman.

En este contexto pidió que el presidente electo asuma su victoria con absoluta seriedad, pues hay mucho por trabajar, a la vez que pidió a la señora Fujimori aceptar con madurez los resultados expresados en las urnas.

Contra la Constitución

El abogado y exprocurador Ronald Gamarra señaló que se está jugando con un golpe, lo cual transgrede la Constitución y otras normas legales. Anotó que Fuerza Popular quiere torcer la voluntad popular con recursos de nulidad que, lamentablemente, para ella, vienen siendo rechazados en los Jurados Electorales Especiales.

Fuerza Popular llegó a presentar 940 pedidos de nulidad dentro y fuera del plazo legal previamente establecido por el JNE. De esos, 733 ya fueron rechazados por los Jurados Electorales Especiales, quedando por resolver apenas 207.

De los ya resueltos, 109 ya fueron apelados. La mayoría ni siquiera llegará al JNE, pues en algunos se repitió el voucher de la tasa por la apelación.

Al respecto, la periodista y columnista de opinión Rosa María Palacios explicó que la Constitución Política del Perú, que supuestamente debemos defender del avance del comunismo, solo señala una causal para anular las elecciones.

“La única causal de nulidad prevista en la Constitución es que dos tercios de los electores voten en blanco o vicien su voto, lo que no se ha dado al día de hoy”, señala Palacios.

El conteo de la ONPE indica que solo 1,2 millones de electores votaron en blanco o nulo. Votaron en blanco el 0,6% y anularon su voto el 5,8% de los electores, lo cual está muy lejos de los dos tercios que pide la Constitución Política del Estado.

La periodista indicó que para demostrar que hubo un fraude se debe probar fraude, soborno, cohecho, intimidación o violencia, según la Ley Orgánica de Elecciones.

Consejo de Estado respalda a organismos electorales y pide tener tranquilidad

El Consejo de Estado, integrado por los titulares de los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos, ratificó su respeto a los organismos electorales, a quienes “les corresponde resolver cualquier controversia planteada” en las elecciones y rechazan la “presión y campañas de desprestigio” contra los presidentes del JNE y la ONPE.

Alerta. Rechazan presión contra titulares de JNE y ONPE. Foto: difusión

En un pronunciamiento público, añade que resulta ajeno a una democracia promover rupturas constitucionales para acceder al poder y considera que “la crítica seria, la información basada en la verdad, contribuyen a la formación de una opinión pública libre y tolerante. Los discursos que incentivan el odio entre peruanos no contribuyen a la paz social ni a consolidar los valores democráticos”.

Pide mantener la tranquilidad y respetar los resultados finales dados por las autoridades, que procederán a proclamar a quien ejercerá la presidencia. “Las agrupaciones políticas, conforme se comprometieron, y la ciudadanía en general, debemos esperar y respetar”, apuntó.

El dato

Declaración. Fue suscrita por el presidente Francisco Sagasti; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y la presidenta del TC, Marianella Ledesma, entre otros.

Defensoría rechaza actos que desconocen resultados

La Defensoría del Pueblo se pronunció pidiendo serenidad en la espera de la proclamación de los resultados de la segunda vuelta, reiteró su confianza en las instituciones electorales y rechaza todo acto que suponga desconocimiento de los resultados.

“Debe aguardarse con serenidad las decisiones de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones, cuyos procedimientos legales (…) garantizan la administración de justicia electoral en última y definitiva instancia”, dice en un comunicado.

Descarta intento de fraude. Foto: difusión

Rechaza “todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales (…) y de cualquier intento de afectar el orden constitucional”. Asegura que en la supervisión de comicios “no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular”.

Enfoque

La democracia se defiende con ideas

Por Héctor Valer Pinto, congresista electo de Renovación Popular

El almirante Jorge Montoya ha expresado una opinión personal, que no es la de toda la bancada de Renovación Popular. Él sigue teniendo alma y cuerpo de militar, pero la democracia no se maneja con fusiles, se maneja con ideas. La democracia es el respeto al Estado de derecho y a la labor del JNE y la ONPE.

Mi opinión es que no se pueden anular las elecciones. No se puede ignorar a más de 18,8 millones de ciudadanos que votaron por una de las dos propuestas. Desconocer esos votos se llama autoritarismo, es ser dictador. No podemos pedir nuevas elecciones, pues no hay un argumento válido para hacerlo. Puede haber errores, que también perjudicaron a nuestro candidato Rafael López Aliaga, que deberemos trabajar para que no se repitan.

Lamentablemente, en este caso el almirante Montoya sigue pensando con los grados militares. Él tendrá que aprender que en la política la democracia no se impone, la democracia se debate con ideas y argumentos.

Los cargos del JNE y la ONPE son irrenunciables según la Constitución. Desconocer a estas autoridades sería inconstitucional. Nosotros, en la bancada, somos respetuosos de la voluntad popular que han expresado 18,8 millones de ciudadanos. No nos puede gustar lo que decidió la mayoría, pero la democracia es el respeto de las mayorías y minorías.

Seguramente, en algún momento, el almirante Montoya se disculpará ante el país por esta expresión que viene de las canteras militares y no de las canteras de la ciencia política. Él supo defender la soberanía nacional con fusiles, con buques, pero la democracia no se defiende con armas, metralletas ni dictaduras.

Aquí debe primar el respeto a la institucionalidad, respeto a las normas y respeto a las ideas. Las ideas se combaten con ideas. El Perú necesita tender puentes y conciliar voluntades para avanzar hacia un mejor país, con trabajo y desarrollo para todos.

