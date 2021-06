El presidente de Renovación Popular, Rafael López, manifestó este miércoles que postulará a la alcaldía de Lima y renunciaría a ella tras tres años, en caso de ser elegido, ya que volverá a candidatear a las elecciones presidenciales de 2026.

“Lo de la alcaldía hay una restricción que me están poniendo. El actual Congreso está poniendo una restricción es que si uno es alcalde, ya no puede renunciar, esa es una jugada que tiene nombre propio”, aseveró a RPP.

“ La norma actual sí lo permite (renunciar antes de culminar el mandato)... He dicho públicamente, voy a estar tres años de alcalde ”, manifestó.

Al ser consultado si considera que hay indicios de fraude por parte de las entidades electorales, el ex candidato presidencial manifestó que tiene dudas debido a la gran cantidad de actas que están en observaciones.

“ La cantidad de observaciones de la ONPE ya me hace pensar mal ... Se lo puedo demostrar, no solamente por la cantidad tremenda, nunca vista en la historia del Perú en el que la ONPE... Es raro, además, en mi caso en primera vuelta y no voy a quejarme presenté muchas actas con el peritaje legal donde demostré que había falsificación de actas. Eso ya está en la vía penal donde voy a seguir hasta el final”, aseveró.

Julio Arbizú denunciará a López Aliaga

El miembro del equipo técnico de Perú Libre, Julio Arbizú, manifestó a La República que denunciará a Rafael López y al congresista electo Jorge Montoya por sedición, luego que expresaran que se declare nulo el proceso electoral.

“En el caso del señor López Aliaga y el señor Montoya, no solamente lo han anunciado como una posibilidad (desconocer las elecciones), sino que han instado a que así sea. La denuncia es contra ellos en principio, pero estamos absolutamente vigilantes de que vaya a ocurrir lo mismo con otras personas porque esto supone una instigación a la comisión de delitos”, alegó.

