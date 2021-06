El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que son una agrupación política limpia, seria y responsable, y que al margen del lugar de las preferencias en que se encuentren, el cargamontón siempre les llega a ellos.

“¿Cuál es la imagen del Partido Morado en todo este tiempo? Primero, un partido limpio, un partido serio, un partido responsable, un partido que tiene equipos técnicos. Y es un partido que siempre ha trabajado y ha planificado”, aseguró Guzmán en diálogo con Canal N.

Sin embargo, “al margen de en qué lugar de las preferencias esté el señor Julio Guzmán, siempre el cargamontón les llega a los morados en donde estemos . Y la razón de eso es muy sencilla: porque nosotros no le debemos nada a nadie. Somos un partido que ha sido construido por peruanos desde cero y no defendemos ningún interés”, añadió.

Guzmán considera que, al no deberle nada nadie, ellos pueden decir lo que les parezca. Por eso, el último martes 15 de junio, anota, dijo que ninguna de las dos opciones, ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori, son buenas para el país porque ambos candidatos no están preparados.

“Pero una cosa completamente diferente es que no tengamos la madurez política y personal para reconocer los resultados y las reglas del juego. Y eso es lo que la señora Fujimori está haciendo. No ha cambiado. No tiene todavía la madurez de decir: ‘¿Saben qué señores? Perdí y apurémonos porque lo que necesitamos, más bien, es avanzar como país y exigirle al señor Castillo”, expresó.

Y, a renglón seguido, indicó: “Yo públicamente he dicho: ‘El señor Castillo una vez que asuma la presidencia tiene que tener la seriedad y responsabilidad de conducir la economía y poder llevar el Perú a una reactivación, y poder sobrepasar la pandemia’, porque al día de hoy no ha mostrado los elementos como para poder hacerlo. Pero lo hemos elegido y tenemos que asumir nuestras responsabilidades”.

De igual forma, condenó los plantones por parte de simpatizantes fujimoristas en las viviendas de las autoridades electorales y los pedidos para que se lleven a cabo unas nuevas elecciones.

Guzmán se pronuncia sobre pedido de impedimento de salida

El excandidato presidencial Julio Guzmán también se refirió a la noticia de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (JIP) Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios evaluará un pedido de impedimento de salida del país contra él por el caso Odebrecht, y aseguró que no existe nada que lo comprometa con la empresa brasileña.

“Hasta el día de hoy, no hay oración, ni una frase ni una sola palabra que me comprometa a mí con Odebrecht o con lo que se está diciendo ahí (en la indagación)”, afirmó el líder morado. Guzmán Cáceres es investigado por supuestamente haber recibido 400.000 dólares por parte de Odebrecht para su campaña de 2016.

Por otro lado, manifestó que él es “un militante más” del Partido Morado y que se ha convocado a elecciones generales. “Se va a elegir al nuevo presidente y a todas las autoridades distritales en el caso de Lima y Callao. Y yo no voy a participar en el proceso porque creo que el partido se tiene que institucionalizar”, concluyó.

