El comunicador y militante aprista Hugo Otero advierte que hay una campaña del fraude, pero que si se desconoce la voluntad popular entraremos en seria inestabilidad. Considera que Pedro Castillo ha ganado. Asegura que miles de apristas se han negado a apoyar a Keiko Fujimori pese al respaldo que anunciaron sus dirigentes.

¿Cuál es su lectura sobre la situación actual de incertidumbre sobre las elecciones?

Es evidente que Castillo, en el recuento de votos de la ONPE, ganó la elección. Eso es un hecho matemático, no tiene contraste. Indudablemente. No es reversible. Es un hecho de la realidad. Asumido eso, vienen las impugnaciones, observaciones, nulidades. Eso es tarea del Jurado. El Jurado tiene que resolver y debemos esperar. Esta campaña del fraude, que es nueva en un sector de la derecha, es sediciosa, atenta contra las instituciones del Estado y el normal proceso de recuento. Parto de un principio: la voluntad popular es inviolable. Si eso se derrumba, el país entrará en una muy seria situación de inestabilidad. Hay que esperar el resultado de la institución y acogerse a este porque es la garantía del respeto a la voluntad popular.

¿Cómo ve las presuntas irregularidades que alega FP?

No hay ninguna prueba, son suposiciones, trascendidos, que es creación o especulación que hace un grupo o abogado. No conozco ningún jurado que haya acogido que estas demandas tengan sentido. Acá se pone en juego la voluntad popular. No podemos dejarnos arrastrar por esta campaña de un grupo en Lima. ¿Cuáles son las grandes adhesiones de las provincias del Perú a esta campaña? Ha sido en Lima y por grupos determinados. No tiene un carácter nacional. Se reduce a cierto grupo que cree que hay que viciar todo el proceso para desconocer la voluntad popular e ir a una nueva elección. Eso es llevar al Perú al desastre. Es también una forma de terrorismo.

¿Buscan otra elección o debilitar un gobierno de Castillo?

Son complotistas de medio pelo. García Belaunde dice que asuma el próximo presidente del Congreso y convoque a elecciones. Tienen sus libretos. Con diferencias, en Estados Unidos Trump dijo que había fraude y al final el jurado definió que había ganado Biden y no pasó nada.

FP ha pedido a la ONPE una auditoría informática de la digitalización de actas alegando cuestionamientos en redes sociales. ¿Qué le parece?

Son nuevos argumentos para bloquear y viciar el proceso. Van a seguir para obstruir y presentar dudas sobre la ONPE y el JNE ante la ciudadanía. Están ganando tiempo y quieren horadar la voluntad popular.

Hubo ida y vuelta del JNE sobre el plazo para presentar nulidades. ¿Cómo lo entiende?

No se puede, por presión de un grupo, poner en tela de juicio la soberanía popular manifestada. Al haberse corregido, el JNE ha reafirmado su autoridad al escuchar la demanda pública de que cumpla la ley.

Quienes se movilizan por Keiko dicen estar luchando contra el comunismo. ¿Qué piensa?

Eso es parte de la narrativa de la campaña electoral. La del fraude es poscampaña. La estrategia de campaña de anticomunistas contra comunistas fue derrotada. El gran derrotado fue el miedo que quisieron meter. Fue una campaña mal planteada, sin sentido. Perjudicó al país porque lo ha dividido. De acuerdo con esa ficción, el Perú esta dividido entre comunistas y anticomunistas. Cualquiera sabe que eso no es verdad.

Están protestando incluso en las viviendas de los titulares del JNE, ONPE, periodistas...

Eso demuestra pequeñez. ¿Cómo dicen que Castillo no está capacitado? ¿Cómo esas personas que hacen un acto de tanta incultura e intolerancia pueden opinar sobre la capacidad de otra persona? Es lamentable.

Algunas alegan muestras de un fascismo o protofascismo. ¿Ha visto algo en esa línea?

Las derechas tienen distintas cabezas. Acá es una derecha bien pobre intelectualmente, de poca monta. Dentro de esta, un sector se ha fascistizado y esta moviendo esta campaña del fraude, así como movió la del comunismo-anticomunismo, con condimentos de racismo, exclusión... Pero no creo que tenga mucha importancia. La voluntad popular es más grande.

¿Considera que hay riesgo de convulsiones fuertes?

Si la voluntad popular es violada, entramos a un terreno donde se pueden producir hechos de proporciones impredecibles. Hasta allí llegó.

¿Los apristas en esta encrucijada dónde se ubican?

Miles se ubican por su propia cuenta. Un grupo se ha apropiado de la titularidad del Apra, pero no representa al Apra. Los apristas están en distintas partes. No siguen consignas de quien dijo que el 99% de los apristas votaría por Keiko. Es absurdo. Miles de apristas se han negado a eso, no votaron por ella.

El fujimorismo fue aliado del segundo gobierno aprista. ¿Cómo se explica que ahora se codee con fascistas o similares?

Podía comprenderse, aunque yo no estuve de acuerdo, alianzas con el fujimorismo para gobernabilidad. Ahora esta presencia facha criolla en el fujimorismo se comprende por el poder: todo por el poder. Entonces vienen restos del Apra, López Aliaga, los fascistas y otras corrientes. Todo eso, con el dinero y apoyo económico, ha perdido. Ganó una voluntad del pueblo peruano que rechaza la forma de política de Fujimori.

¿Cómo vislumbra un gobierno de Castillo?

Debe pasar de ser un símbolo a conductor de la nación. Eso requiere conversar, tender puentes, convocar gente y hacer un tejido inteligente para lograr fórmulas de equilibrio.

