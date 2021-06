Aníbal Torres, integrante del equipo legal de Perú Libre, reiteró que el fundador y secretario general de la organización, Vladimir Cerrón “no tiene nada que ver” con el virtual presidente electo, Pedro Castillo.

En efecto, el letrado se refirió una vez más a la actuación que ha tenido el exgobernador regional de Junín durante el proceso electoral.

“ Ya Pedro Castillo ha demostrado hasta la saciedad que nada tiene que ver con Vladimir Cerrón . Ustedes están viendo en Twitter que Cerrón está reaccionando contra su propio partido, pero Castillo, con quien converso a cada rato, no quiere oír el nombre de Cerrón”, aseguró durante una entrevista en Exitosa este miércoles.

Asimismo, Torres consideró que existe una estrategia legal de Fuerza Popular al apelar todas las decisiones que viene tomando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la revisión de actas con el único objetivo de evitar proclamar a Pedro Castillo como nuevo jefe de Estado los próximos cinco años.

En ese sentido, sostuvo que hay un grupo de peruanos que ahora rechaza a Keiko Fujimori, a pesar de haber votado por ella en segunda vuelta, pues, a su parecer, esto se originó debido a que ella no reconoce su “derrota” en los comicios electorales.

“ Cerrón no es el problema del Perú, El problema del Perú es el cerrón de denuncias de nulidades y de barbaridades que dice Fuerza Popular . Ese cerrón lo aterroriza al Perú y eso está generando desconcierto, no solamente en los adeptos de Perú Libre sino en los adeptos de Fuerza Popular y ahora vemos cómo adeptos de Fuerza Popular se pronuncian en contra de la señora Keiko que no sabe reconocer con hidalguía su derrota”, añadió.

Seguidamente, mencionó que el representante del partido del lápiz no hizo “nada incorrecto” al autoproclamarse presidente en sus redes sociales luego de conocer los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) donde tiene 44.058 votos más que la aspirante del fujimorismo.

“Pedro Castillo no ha hecho nada incorrecto, solo ha dicho que es el presidente electo porque lo es. Él no ha dicho que es el presidente proclamado”, señaló.

