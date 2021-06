La Fiscalía anunció que investigará a los fujimoristas que promueven campañas de odio y acoso contra sus opositores, para establecer la eventual existencia de delitos.

“Con relación a la propalación en redes sociales de la convocatoria Chapa tu caviar, el Ministerio Público informa que con fecha 12 de junio, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito abrió un procedimiento en prevención de la comisión de delitos”, comunicó a través de un Twitter ayer por la noche.

Esta medida nace debido a una serie de denuncias contra adeptos de Fuerza Popular que convocaban y azuzaban a sus seguidores a agredir a diversas personalidades –periodistas, políticos, actores y artistas–, que no son críticas de Keiko Fujimori.

Para ello, los simpatizantes naranjas habían iniciado la búsqueda de datos telefónicos y de domicilio. Un evidente hostigamiento.

La excongresista Marisa Glave, a quien los fujimoristas insultan en redes sociales, manifestó su rechazo. “Convierten la pérdida electoral de la señora Fujimori en una cruzada que justifica la agresión”, protestó desde Facebook.

Otra de las víctimas, la actriz Tatiana Astengo, igualmente expresó su malestar. “¿Por qué tanto odio? Solo quienes del odio viven pueden dar estos mensajes fanáticos y fascistas. Dejo en evidencia esta campaña dirigida por la mafia”, denunció en Twitter.

El conductor televisivo Ricardo Morán también invocó al Ministerio Público a que actúe ante las acciones intimidatorias.

Otra persona atacada por la infame campaña es el exministro de Justicia Diego García Sayán, quien en conversación con La República pidió garantías para todas las personas que en estos momentos son potenciales víctimas de agresiones de la portátil naranja.

“Expresa la intolerancia y espíritu de confrontación que anima un sector político, que no ha entendido que una elección se puede ganar o perder y que quien no comparte sus ideas, no es un enemigo. Esta campaña es algo más que una simple manifestación de adjetivos, porque entraña amenazas”, acotó.

El director de esta casa periodística, Gustavo Mohme Seminario, también es un objetivo de los ataques en las redes sociales por parte de los fujimoristas. Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha rechazado este acoso político. “La señora Fujimori deberá hacerse responsable por una posible escalada de violencia”, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

Embestida. Adeptos naranjas insultan y lanzan injurias. Foto: Marco Cotrina / La República

Frente a esta ola de hostigamiento, el abogado penalista Ricardo Elías Puelles comentó que existe un delito de acoso definido en el artículo 151-A del Código Penal. “El delito se sanciona hasta con cuatro años de cárcel”, dijo. No obstante, agregó, la búsqueda de datos personales de personajes públicos para insultarlos evidencia que estos adeptos buscarían cometer más delitos: daño contra la propiedad o agresión física. En principio, precisó, esto debe ser visto por la Fiscalía de Cibercrimen.

En sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han condenado estas conspiraciones. “Demandamos a la Fiscalía y Policía a tomar cartas en el asunto”, tuiteó la Defensoría. “Nuestra total solidaridad con las víctimas del totalitarismo político. Protestar frente a la casa de una persona para hacerle la vida imposible es delito de acoso”, se pronunció la CNDDHH.

El último sábado hubo un mitin naranja en Lima para denunciar un supuesto fraude. A partir de ahí, el clima electoral se tornó violento para los críticos de Fuerza Popular. Las pesquisas de la Fiscalía permitirán saber de dónde nacen estas agresiones.

Ataques digitales

Aún no se conoce quién es el autor de esta embestida, pero sí de qué bando proviene.

La clave

Arremetida. Ayer, un grupo de simpatizantes del fujimorismo fueron a los exteriores de la vivienda del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, para insultarlo e insistir con la tesis de un fraude electoral. La protesta se asemejó a la realizada la semana pasada, durante tres días seguidos, por adeptos de Fuerza Popular en las afueras de la vivienda del presidente del JNE, Jorge Luis Salas.

