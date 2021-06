Betssy Chávez: “Hablar de una nueva elección es un acto de inmadurez política”

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

La vocera de la bancada de Perú Libre, Betssy Chávez, se refirió a las voces que han sugerido la nulidad de las Elecciones Generales 2021 para proceder a unos nuevos comicios. Aseguró que esa petición responde a un “acto de inmadurez política”.

“ Hablar de una nueva elección porque uno no está de acuerdo con los resultados es un acto de inmadurez política . Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, esperemos lo que resuelva del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos todos vigilantes de la democracia”, manifestó a la prensa.

Asimismo, la virtual congresista electa por Tacna pidió calma a la ciudadanía que protesta por los resultados electorales. En ese sentido, señaló que los integrantes del grupo parlamentario del lápiz, que entrará en funciones en julio, han llegado a la capital para expresar su preocupación.

“ Hacemos un llamado a la calma. Estamos en una situación sumamente compleja para el país . Nosotros desde la bancada de Perú Libre hemos venido a la ciudad de Lima muy preocupados porque consideramos que, hasta etapa en que ya hemos tenido una polarización, esta se sigue agudizando”, expresó.

Enfatizó que es imprescindible que en el Perú se produzca una “reconciliación urgente”, lo cual implicaría que haya un consenso entre los líderes políticos.

“Hemos visto con suma preocupación las protestas. Creo que el país necesita una reconciliación urgente, pero que no solamente que quede en pliegos de reclamos, pronunciamientos, comunicados, sino que realmente los líderes políticos se sienten a conversar”, sostuvo.

Betssy Chávez: “Decirle a la señora Keiko Fujimori que acepte los resultados de las elecciones”

Chávez Chino también indicó que una de sus intenciones que los miembros de Perú Libre se reúnan con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para pedirle que “acepte los resultados de las elecciones”.

“Nosotros esperamos en el corto y mediano plazo poder sentarnos y conversar. Poder decirle a la señora Keiko Fujimori que acepte los resultados de las elecciones y podamos construir el país . No puede ser que el país esté dividido en fujimorismo y antifujimorismo por siempre”, dijo.

Además, le dijo a Fujimori Higuchi que se requiere dejar de polarizar el país. Incluso, deslizó que la fundadora del partido naranja podría pedir asilo político.

“A la señora Keiko Fujimori, tenemos que preocuparnos por construir el país y dejar de polarizarlo. No queremos el caos bajo prerrogativas que finalmente va a terminar diciendo que quiere un asilo político”, apuntó.

Betssy Chávez indica que se reunió con actuales bancadas para evitar cuestión de confianza

En otro momento, la virtual parlamentaria electa comunicó que la nueva bancada de Perú Libre se reunió con integrantes del actual Legislativo para mostrar su preocupación sobre la reforma de cuestión de confianza.

“A pesar que todavía no hemos juramentado en el Parlamento, la semana pasada estuvimos en el Congreso saliente. Conversamos con muchos congresistas para que no se dé la cuestión de confianza , pero no para decirle ‘tú vota de esta forma’, sino para darles a conocer nuestra preocupación porque no solo se trata de un hecho legal. Tienen que empezar a considerar la legitimidad”, explicó.

Por otro lado, respecto al papel que cumple Vladimir Cerrón, aseguró que solo es el secretario general del partido y que no tiene injerencia en las decisiones de la bancada. De igual forma, aclaró que no lo blindarían.

“Considero que el caso del doctor Cerrón, como cualquier otro ciudadano, tendrá la responsibilidad de aplicar los recursos que considere necesarios. Nosotros como bancada no blindamos a nadie , no queremos cometer errores que han aflorado en el 2016 que finalmente nos trajeron una inestabilidad política que se traduce en el hoy”, zanjó.

