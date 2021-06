Asesor de PL sobre Cerrón: No lo conozco, no sé cuál ha sido su forma de actuar

El asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, se refirió a la actuación que ha tenido el presidente del partido, Vladimir Cerrón, durante el proceso electoral que tiene al candidato de la agrupación, Pedro Castillo, por encima de su contendora, Keiko Fujimori, según los resultados de la ONPE al 100% de actas procesadas.

En diálogo con Cuarto poder, el abogado hizo referencia a lo declarado anteriormente por el postulante durante su campaña. Este aseveró que el exgobernador regional de Junín no tendrá una posición dentro de un eventual gobierno suyo.

“No lo conozco, tampoco sé cuál ha sido su actuación con anterioridad a invitar a Pedro Castillo. Lo cierto es que Castillo ha tomado distancia de él y, por su puesto, se ha visto afectado”, sostuvo.

Torres también se manifestó sobre la decisión de un juez de Huancavelica que anuló la sentencia por corrupción contra Cerrón el último 10 de junio, y aseveró que esto no modifica su situación judicial debido a que eso “está en apelación”. Además, se pronunció sobre la posición política del docente.

“No porque Castillo forme parte de Perú Libre ahora por invitación, no por eso lo van a calificar de comunista. Castillo es mucho más católico, más cristiano que nosotros los que estamos aquí. Sería lo mismo que ustedes me inviten aquí, les acepto y les agradezco muchísimo, pero ¿porque converso con usted ya soy un ultraliberal? No es así”, expresó Torres.

Consultado sobre el proceso que se sigue en el Jurado Nacional de Elecciones por los pedidos de nulidad realizados por Fuerza Popular, pidió a la entidad actuar de manera transparente y en el marco de la ley, y afirmó que se respetará su decisión.

