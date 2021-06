Elecciones 2021: Fuerza Popular ingresó un mismo voucher en 2 expedientes para nulidad

En un hecho que puede ser calificado como una ‘criollada’, Fuerza Popular solicitó la anulación de dos mesas en Madre de Dios para lo cual ingresó dos expedientes diferentes con un mismo comprobante de pago, intentando sorprender a las autoridades electorales.

Se trata de los expedientes 2021-3072 y 2021-3077, ambos firmados digitalmente por la personera legal Liliana Milagros Takayama Jiménez. La norma indica que cada expediente debe ir acompañado del respectivo comprobante de pago por el monto de 1.100 soles.

Con el primer pedido, expediente 2021-3072, el partido de Keiko Fujimori busca anular 202 votos en la Mesa 063280 de la Institución Educativa Roberto Guillermo Vela, en Tambopata. Cuestionan la firma del tercer miembro.

El voucher que adjuntaron tiene código 048643 y fue emitido por el Banco de la Nación a las 13:37 horas del 9 de junio. Este mismo comprobante se incluyó en el expediente 2021-3077 que pide desestimar 242 votos de la Mesa 063215 en la Universidad Nacional Amazónica. El argumento de Fuerza Popular es el mismo.

Más personas rechazan acusación

Por otro lado, ante las imputaciones de Fuerza Popular contra miembros de mesa alegando falsificación de firmas en actas de escrutinio, participación de hermanos como miembros de mesa, más personas aludidas siguen desmintiendo dichas acusaciones.

El portal Ojo Público recogió testimonios en distintos lugares del país y algunos los damos a conocer aquí.

Rosa Marisol Irigoin Vásquez (31), quien presidió la Mesa Nº 011988 del colegio Nuestra Señora de Chota, en Cajamarca, rechazó que su número de DNI pertenezca a otra persona y que haya falsificado la firma.

“Eso es mentira. Quiero desmentir, justo tengo acá mi certificado y mi credencial [de haber participado como miembro de mesa]. Sí, yo he firmado las actas. No se presentaron inconvenientes, ningún problema. Todo estuvo tranquilo. Sí hubo personeros de Fuerza Popular y de Pedro Castillo”, manifestó.

La declaración de María Edis Pérez Idrogo, también en Cajamarca, es similar. Ella fue tercer miembro en la Mesa Nº 012162 de la Institución Educativa 10432.

“Llegué a las 6:30 a.m. a mi local de votación, terminamos de contar los votos a las 7:15 p.m. y firmé el acta de votación. No hubo ningún inconveniente. Hubo personeros de Perú Libre y Fuerza Popular. Yo he firmado como está en mi DNI”, sostuvo.

Miriam Berrocal Cisneros, presidenta de la Mesa Nº 009107 del colegio San Juan, en Ayacucho, no aceptó que la acusen de falsificar firmas argumentando que la que puso en el acta no coincide con la consignada en su DNI.

“Ni siquiera yo veo diferencia en mi firma, para que digan que es falsificado o algo así. Incluso de las señoras [las otras dos] miembros de mesa yo lo veo [las firmas] y está igual”, aseguró tras indicar que brindaron el acta también a los personeros de ambos partidos y no impugnaron ningún voto.

En Amazonas, el pedido de nulidad hecho por Fuerza Popular se basa en que dos hermanos fueron miembros de la Mesa Nº 900046 del colegio 16351 José Kistug.

El apu de la comunidad Chipe Kusu, Mateo Yagkug Nugkum, dijo a Ojo Público que uno de los miembros de mesa faltó el día de las elecciones y que la policía y personal de ONPE le pidieron a Teodoro Vílchez Tsejem reemplazarlo. “Lo eligieron a él porque la mayoría acá son analfabetos, y él tiene secundaria”, anotó.

Otro de los testimonios viene de Áncash. Ahí, Juan Noel Sifuentes Marcos fue secretario en la Mesa Nº 002047 del colegio Eleodoro Vega Ocaña. Él ratificó que es su firma la que aparece en el acta de escrutinio.

“Sí es lo mismo… Yo he firmado. No hubo ningún problema, ahí estaban los dos personeros. Es mi firma”, aseguró.

