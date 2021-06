Presidenta de mesa en Chota desmiente a FP y asegura que firma que aparece en acta sí es suya

Rosa Marisol Irigoin Vásquez, presidenta de una de las mesas que fue observada por Fuerza Popular en Chota (Cajamarca), aseguró que la firma que aparece en el acta electoral sí le pertenece.

Irigoin Vásquez acudió el domingo 6 de junio a su centro de votación el Instituto Pedagógico del Centro Poblado Rojas Pampa. Ella le contó a RPP que estuvo a cargo de la mesa 011988 y que estuvo presente durante todo el proceso electoral.

No obstante, el partido de Keiko Fujimori ha enviado una solicitud de nulidad al Jurado Electoral Especial de Chota de la mencionada mesa pues argumentan que la firma que aparece en el acta no corresponde a la rúbrica que se observa en el DNI de Irigoin y ante la Reniec.

“Sí es mi firma, en caso de cualquier cosa, así me lleven a donde sea... yo tengo que responder, porque esa sí es mi firma . Por desconocimiento, cualquier firma no puede coincidir con el DNI, cualquiera puede tener su error, eso quiero aclarar. (...) Por el apuro, ahí te dicen rápido que entregues, que rápido firmes las actas”, declaró en diálogo con RPP.

Irigoin señaló que tiene todos los documentos que prueban que ella sí participó en el proceso electoral del 6 junio. Incluso, añade, que ella también estuvo presente durante la primera vuelta.

Irigoin a Keiko: “Quisiera decirle que está equivocada”

Asimismo, Irigoin Vásquez se refirió a Keiko Fujimori y le aclaró que estaba en un error. “ Quisiera decirle que está equivocada, porque yo estuve ahí presente . Esa es mi firma, quiero desmentir(la). A cualquiera no le puede decir que no es su firma, nosotros somos gente del campo, no es para que digan que estamos cogiendo firmas de otros”, expresó.

En esta mesa, ganó Perú Libre con 192 votos. Fuerza Popular obtuvo 25. Hubo 217 votos válidos, 1 en blanco y 12 nulos. El conteo, según Irigoin, se realizó con la presencia de los personeros del fujimorismo y del partido del lápiz.

