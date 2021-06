Pedro Castillo informa sobre muerte de un familiar suyo por COVID-19

El virtual presidente electo, Pedro Castillo, dio a conocer a sus simpatizantes que un familiar suyo falleció este sábado 12 de junio producto de la COVID-19.

“Esta lucha no es fácil porque también, producto de esta lucha, en el marco de esta pandemia, me apena decirles que un hombre tan cercano, un hermano de mi madre, que me enseñó cómo se cruza la calle acá en Lima, (...) hoy en esta tarde lamento decirles que me siento muy apenado por haberlo perdido ”, manifestó durante un balconazo desde la Casa del Maestro.

En ese sentido, el docente cajamarquino explicó la cercanía que tenía con su tío, de quien comentó que le enseñó a mantener la honradez aún en medio de la escasez.

“Espero que la voz de este hombre, hermano de mi madre, también sea parte de esta democracia. Que la voz de este hombre también nos ayude a seguir adelante y esa voz siempre me acompañe. Me decía, hijo, aunque no tengas un centavo, nunca te atrevas a coger las cosas de la gente”, agregó.

Pedro Castillo: “No nos soltemos de la mano para defender la democracia”

En otro momento, Castillo Terrones se dirigió a sus simpatizantes, quienes realizaron una marcha para pedir que se respeten los resultados de la segunda vuelta, y les dijo que continúen trabajando en defensa de la democracia.

“ No nos soltemos de la mano para defender la democracia , pero tampoco caigamos en la provocación. Si el pueblo decide que seamos gobierno, gobierno del pueblo seremos”, expresó.

De igual forma, el virtual presidente electo de Perú Libre invocó a que no continúe la polarización por el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aseguró que cualquiera que fuere el resultado final, lo respetará.

“No más polarización en el país. Dejamos en manos de las autoridades para que estas cosas no se prolonguen más . Seremos respetuosos de la voluntad popular del pueblo peruano”, sostuvo.

Pedro Castillo comenta de acercamiento con bancadas del Congreso 2021-2026

Pedro Castillo también refirió que en estos días ha mantenido reuniones con integrantes de las bancadas que fueron elegidas para el periodo congresal 2021-2026.

“ Saludar también a algunas bancadas del actual Parlamento que se han acercado, y hay una disponibilidad por parte de ellos y de otros grupos parlamentarios elegidos por este pueblo, que no solo están a la espera de que se respete la voluntad popular, sino haciéndonos propuestas sanas para el país”, puntualizó.

