A través de un comunicado, la ciudadana Arali Sarai Villena Vásquez, natural de Choropampa, Chota, en Cajamarca, desmintió las acusaciones que realizó el periodista Beto Ortiz a través de su programa en Willax, en donde afirmaba que era una menor de edad quien firmó como miembro de mesa en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

En el documento, Arali Villena cuenta que fue seleccionada como miembro de mesa suplente y al no encontrarse uno de los miembros titulares de la ONPE, fue incluida como secretaria en la mesa n.° 012267 tanto para la primera como para la segunda vuelta.

En su programa, Ortiz asegura que Villena sería menor de edad y consigna un número de DNI que no le corresponde: 78489489 . Sin embargo, según la carta enviada, el número del documento de identidad de la ciudadana denunciante es 73489989.

Villena exigió al canal en el que se transmite el programa de Ortiz que se pronuncie deslindándola de ese acto en un plazo máximo de 24 horas y aclare cuál es su intención, ya que considera que este accionar es una vulneración a sus derechos.

“ No soy menor de edad, tengo 19 años, no soy mafiosa , y al presidente de mesa no lo conozco. Y mi actuar ha sido con mucha trasparencia”, aseveró.

Documento presentado por Arali Sarai Villena Vasquez

Cabe resaltar que, no es la primera vez que el periodista se ve involucrado en un tema de información falsa. Anteriormente, fue denunciado por presunto delito en contra de la tranquilidad pública, ya que afirmó que la vacuna de Sinopharm tenía una eficacia mucho menor de la que los ensayos clínicos demuestran.

De igual manera, Ortiz fue desmentido el último jueves 10 de junio por Richard Kevin Surfano Arotoma, miembro de mesa del distrito de Acobamba, luego que este afirmara que alguien había falsificado su rúbrica en la segunda vuelta de los comicios.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.