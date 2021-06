Este sábado 12 de junio, simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular han realizado convocatorias a marchas. Por el lado de los seguidores del virtual presidente electo Pedro Castillo, indicaron que la protesta, que se desarrollará a nivel nacional, es para pedir que se respeten los resultados de la segunda vuelta.

Pedro Castillo

Desde el otro lado, el los adeptos de Keiko Fujimori, comentaron que la convocatoria denominada Respeta mi voto tendría inicio a las 3.00 p. m. y el punto de concentración es en el Campo de Marte, en el Cercado de Lima. El objetivo de esta marcha es pedir que los organismos electorales “resuelvan de forma transparente las actas impugnadas”. Incluso, la lideresa naranja confirmó que estará presente en el evento.

marcha

Sin embargo, el ministro del Interior, José Elice, precisó que “no se permitirá movilizaciones o actos que afecten o interrumpan el proceso de vacunación“, debido a que la manifestación del Campo de Marte perjudicará la labor del centro de vacunación ubicado en dicho punto.

La Municipalidad de Lima también se pronunció al respecto y recalcó que no avala la marcha, por lo que se tomarán las “acciones pertinentes” para evitar que el evento se lleve a cabo en el Campo de Marte.

Sigue el minuto a minuto de las marchas

En Vivo: Simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular realizan marchas por resultados electorales 16:32 Así será la ruta de la marcha Respeta mi voto Usuaria de Twitter dio a conocer la ruta que seguirá la marcha Respeta mi voto, que busca que el JNE y ONPE "resuelvan transparentemente" las actas impugnadas por Fuerza Popular.

Keiko Fujimori intenta anular más de 200.000 votos a nivel nacional

El último miércoles 9 de junio, personeros legales de Fuerza Popular iniciaron las gestiones para anular más de 200.000 votos a nivel nacional. Durante conferencia de prensa, Keiko Fujimori anunció que pedirían la nulidad de 802 mesas de sufragio.

La información obtenida por La República precisa que la meta real son 1.013 mesas con 235.250 votos, a nivel nacional, en especial en las regiones del sur.

No obstante, jurados electorales especiales (JEE) han estado resolviendo y declarando improcedentes algunos de los pedidos de nulidad presentados por el partido naranja

Perú Libre también presentó solicitudes de nulidad

Desde Perú Libre, han hecho lo propio y remitido solicitudes a los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes para la revisión de 209 actas de votación, que equivalen a 52.000 votos, aproximadamente.

Para conocer en qué provincias tanto Fuerza Popular y Perú Libre pidieron la nulidad de votos, puedes revisar el informe especial de La República AQUÍ.

Ciudadanos acusados de irregularidades por Keiko Fujimori la desmienten

Durante una conferencia de prensa, Keiko Fujimori reprodujo las fichas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) de personas que supuestamente estarían involucradas con actos irregulares durante la jornada de la segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Tras conocer lo ocurrido, ciudadanos que fueron acusados se pronunciaron para desmentir lo dicho por la hija de Alberto Fujimori. Uno de ellos, Richard Kevin Surfano Arotoma, aseguró a La República que la firma en las actas de sufragio son de su puño y letra.

“No sé por qué dicen que no es mi firma. Esa sí es mi firma, señora Keiko Fujimori ”, manifestó indignado Richard Surfano. “Yo mismo he firmado ante los personeros de Fuerza Popular y Perú Libre. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia si me llaman”, agregó.

