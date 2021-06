Con información de Raúl Egusquiza/URPI-GLR

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se presentó en la marcha denominada Respeta mi voto, y subió al estrado para reiterar que hubo un supuesto fraude en la segunda vuelta debido a que los resultados le fueron adversos.

“ Queremos que se haga un conteo de votos hasta el final , que se analicen las actas que tienen irregularidades. Por supuesto, cuando ese conteo concluya, esperamos que todos los peruanos respetemos el resultado, por el otro lado y de acá también”, manifestó a sus simpatizantes en el Óvalo Grau.

En esa misma línea, deslizó que se habrían cometido “trampas” en las mesas de sufragio por parte del partido contendor, Perú Libre. Nuevamente, insistió en que la propuesta de Pedro Castillo convertiría al país en Venezuela.

“ Lo que no puede pasar es que quieran esconder todas las trampas que han hecho en la mesa . Lo que no puede pasar es que quieran callar nuestra voz. Nosotros no vamos a permitir que el Perú se convierta en la Venezuela chavista o de Maduro, que llevan 50 elecciones manipulando el voto”, agregó.

Sin embargo, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) precisó que no se han registrado graves irregularidades en los comicios pese a las denuncias hechas por Fujimori Higuchi.

A través de un mensaje vía Twitter, Rubén Ramírez, jefe de dicha misión, señaló que en todos los encuentros observó “un proceso electoral positivo en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta”.

Keiko Fujimori cuestiona decisión del JNE sobre ampliación de plazo para presentar nulidades

En otro momento, la lideresa del partido naranja se refirió a la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, de dejar sin efecto la ampliación de plazo para anular actas.

“En la mañana de ayer, el JNE, a las 11.00 a. m. toma una decisión por unanimidad, de ampliar el horario para recibir más nulidades, pero luego hubo una conferencia de prensa de Perú Libre, que se dedicó a insultarlos, amenazarlos, y eso generó que horas después, sorprendentemente, el JNE cambie de decisión. Yo me pregunto, ¿a qué jurado hay que creerle? ¿Al de la mañana o al de la tarde? ”, cuestionó.

Asimismo, indicó que desde Perú Libre no quieren que se ingresen otros pedidos de nulidad porque “tienen la conciencia sucia”. Incluso, aseguró que la virtual vicepresidenta electa, Dina Boluarte, conocía que los resultados supuestamente los desfavorecerían.

“No quieren analizar estas solicitudes de nulidad porque tienen la conciencia sucia. Porque la propia señora Dina Boluarte dijo: ‘Si es que el JNE analiza, se voltea la elección’”, apuntó.

No obstante, durante la conferencia de prensa que dieron miembros de Perú Libre, Boluarte Zegarra afirmó que desde el JNE “no se puede estar manoseando la voluntad del pueblo”.

