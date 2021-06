Elecciones 2021

El abogado y miembro del equipo técnico de Perú Libre, Julio Arbizu, afirmó que los recursos presentados por Fuerza Popular sobre las impugnaciones y nulidad de actas no serían trascendentales para generar una variación importante en el conteo final de votos y, por tanto, no se verá reflejado en los porcentajes que tienen hasta el momento los candidatos presidenciales.

“ El asunto es sencillo: el grueso de mesas observadas no va a variar la tendencia , y si la varían, en los cálculos menos optimistas de parte de Perú Libre, no habría una variación de más de 0,5 puntos porcentuales hoy. Básicamente estamos hablando de, si hay una distancia hoy que separa al candidato Pedro Castillo de la señora Fujimori que asciende a 50.000 votos aproximadamente, es una cantidad superior a los votos por los que ganó Pedro Pablo Kuczynski hace cinco años”, señaló para RPP.

Asimismo, vaticinó que la distancia actual se mantendrá hacia el final del conteo y cuando determinen los resultados oficiales.

“A muy pocas mesas, muy pocos votos por contabilizarse, provenientes de las mesas observadas por el organismo electoral, ya podemos decir que, hacia el final del escrutinio habrá una distancia similar a la que hay, a la que separa ahora al profesor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori”, agregó.

Además, el representante de Perú Libre consideró “un acto democrático” la defensa de los votos. Nos obstante, remarcó que existe un problema si se desconocen los votos que van en favor del contrincante.

“Hay una situación absolutamente entendible y democrática en la defensa del voto, lo que no se puede tolerar es que se vaya a buscar en los lugares donde no fue favorecida la candidata para anular los votos del contrincante. Si las delegaciones de observación internacional hubieran sostenido o deslizado un fraude sistemático, como quiere hacer pasar el fujimorismo, sería perfectamente comprensible, pero eso no existe”, finalizó.

