Elecciones 2021

Al 100% de actas procesadas y con 50.989 votos de diferencia, el congresista electo de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, afirmó que el partido liderado por Keiko Fujimori esperará a la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para aceptar la derrota frente a Perú Libre en las Elecciones Generales 2021.

“Nosotros no hemos llamado a tomar las calles, ni tampoco hemos descalificado al Jurado Nacional de Elecciones, ni los hemos calificado. Nosotros esperaremos democráticamente y aceptaremos la derrota, si la hubiera, así sea por un solo voto ”, señaló el también empresario para RPP.

Asimismo, admitió que el accionar de Fuerza Popular de seguir impugnando actas está amparado en el marco democrático y que no habría inconvenientes en reconocer la derrota en caso no exista sospechas de una posible distorsión de la voluntad popular.

“Estamos dentro de lo que permite la democracia. Esto se hace en muchas partes del mundo. Se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Austria, se ha hecho en Uruguay. Se ha hecho en muchos países cuando hay un estrecho margen, lo que hay que haber es analizar con lupa qué es lo que está pasando. Si tuviésemos un gran margen, perfecto. Y aún con un menor margen como fue en las elecciones pasadas, pero sin sospechas de que haya habido distorsión de la voluntad popular se ha reconocido ”, consideró.

Finalmente, negó que su partido haya hablado de fraude desde las entidades y acusó a Perú Libre de amenazar al JNE.

“Uno no debe de pelear y tirar la toalla cuando siente que está en la razón. No hay un ganador. El Jurado Nacional de Elecciones no lo ha dicho. La presión de posibles desmanes es inaceptable. Yo he escuchado a la gente ayer de Perú Libre en el interregno, mientras se dio esta primera resolución y la siguiente, prácticamente amenazar al JNE, calificar al JNE, y ellos sí hablar de un fraude desde las entidades , temas que nosotros no hemos dicho”, culminó.

