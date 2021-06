La aspirante a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, negó que se haya reunido con el presidente Francisco Sagasti, del mismo modo, refirió que tampoco lo hizo con el candidato a la presidencial del mismo partido, Pedro Castillo.

“Si usted me pregunta si con alguien de Perú Libre se ha reunido el presidente Sagasti, no tengo conocimiento, con mi persona no se ha reunido ni tampoco con el profesor Pedro . No tengo conocimiento”, manifestó a la prensa.

En esa línea, consideró que la decisión de Sagasti de reunirse con el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, era “personal”

“Respecto de la conversación del presidente Sagasti con el señor Mario Vargas Llosa, es una decisión personal del presidente Sagasti”, señaló Boluarte.

Como se informó, el mandatario dio a conocer que mantuvo una conversación con Vargas Llosa para intentar “llamar a la calma” a los candidatos presidenciales a través de sus aliados en campaña.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas”, publicó en su red social.

“ Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa ”, añadió.

Boluarte envía mensaje a Keiko Fujimori

Dina Boluarte, aspirante a la vicepresidencia de Perú Libre, hizo un llamado a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a que “reflexione” respecto a su actitud frente a la posible victoria de su rival Pedro Castillo.

“Pueblo peruano, no te dejes engañar por las mentiras y por los mensajes de terror y odio. Yo la llamo a la señora Keiko Fujimori a que reflexione y no polarice más a nuestra población“, manifestó durante conferencia de prensa.

