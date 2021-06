Tras conocer los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 100% de actas procesadas, Fuerza Popular señaló que presentaría 802 solicitudes de nulidad, que representaría alrededor de 200.000 votos para que sean retirados del cómputo general.

La República revisó dónde presentaron la mayor cantidad de demandas y pudo conocer que los petitorios se ingresaron en los departamentos donde el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó con amplia diferencia a la postulante fujimorista.

Del otro lado, desde Perú Libre, han hecho lo propio y remitido solicitudes a los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes para la revisión de 209 actas de votación, que equivalen a 52.000 votos, aproximadamente.

¿En qué provincias se presentaron pedidos de nulidad?

Fuerza Popular

JEE de Abancay (Apurímac): 20 pedidos de nulidad

JEE de Alto Amazonas (Loreto): 2 pedidos de nulidad

JEE de Andahuaylas: 7 pedidos de nulidad

JEE de Arequipa 1: 9 pedidos de nulidad

JEE de Arequipa 2: 13 pedidos de nulidad

JEE de Bagua (Amazonas): 27 pedidos de nulidad

JEE de Cajamarca: 6 pedidos de nulidad

JEE de Canchis (Cusco): 24 pedidos de nulidad

JEE de Cangallo (Ayacucho): 14 pedidos de nulidad

JEE de Castilla (Arequipa): 10 pedidos de nulidad

JEE de Chachapoyas (Amazonas): 6 pedidos de nulidad

JEE de Chota (Cajamarca): 82 pedidos de nulidad

JEE de Cusco: 15 pedidos de nulidad

JEE de Huamanga (Ayacucho): 173 pedidos de nulidad

JEE de Huancavelica: 92 pedidos de nulidad

JEE de Huánuco: 25 pedidos de nulidad

JEE de Huaraz (Áncash): 5 pedidos de nulidad

JEE de Huari (Áncash): 11 pedidos de nulidad

JEE de Leoncio Prado (Huánuco): 3 pedidos de nulidad

JEE de Lucanas (Ayacucho): 27 pedidos de nulidad

JEE de Mariscal Nieto (Moquegua): 10 pedidos de nulidad

JEE de Moyobamba (San Martín): 32 pedidos de nulidad

JEE de Pasco: 15 pedidos de nulidad

JEE de Puno: 2 pedidos de nulidad

JEE de San Román (Puno): 6 pedidos de nulidad

JEE de Santa (Áncash): 1 pedido de nulidad

JEE de Sultana (Piura): 3 pedidos de nulidad

JEE de Tacna: 36 pedidos de nulidad

JEE de Tambopata (Madre de Dios): 57 pedidos de nulidad

JEE de Lima Centro 1 (por peruanos residentes en el extranjero): 11 pedidos de nulidad

Visualización: Abel Cárdenas y Alonso Marín / LR Data

Perú Libre

JEE de Huaraz (Áncash): 2 pedidos de nulidad

JEE de Lima Norte 2: 10 pedidos de nulidad

JEE de Maynas (Loreto): 12 pedidos de nulidad

JEE de Lima Centro 1 (por peruanos residentes en el extranjero): 1 pedido de nulidad

Visualización: Abel Cárdenas y Alonso Marín / LR Data

¿Qué es un pedido de nulidad?

El pedido de nulidad es un recurso que se presenta ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) a fin de declarar como nula la votación realizada durante un proceso electoral por diversas causales.

De acuerdo con el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), existen cuatro causales para solicitar la nulidad. La primera está relacionada con la instalación de la mesa en un lugar diferente al señalado o en condiciones distintas o después de las 12.00 horas, siempre y cuando esto haya “carecido de justificación”.

De igual modo, se puede interponer un recurso de nulidad cuando se considera que se ha cometido un “fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o un determinado candidato”.

Asimismo, cuando los miembros de mesa han violentado o intimidado a los electores; o cuando se corrobora que la mesa permitió que personas que no se encontraban en la lista emitieran su voto o si rechazó los votos de ciudadanos que no figuraban en el padrón de sufragio de la mesa.

Ciudadanos acusados por Keiko Fujimori la desmienten

Durante una conferencia de prensa, Keiko Fujimori reprodujo las fichas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) de personas que supuestamente estarían involucrados con actos irregulares durante la segunda vuelta.

Luego de ello, ciudadanos que fueron acusados se pronunciaron para desmentir lo dicho por la hija de Alberto Fujimori. Uno de ellos, Richard Kevin Surfano Arotoma, aseguró a La República que la firma en las actas de sufragio son de su puño y letra.

“No sé por qué dicen que no es mi firma. Esa sí es mi firma, señora Keiko Fujimori ”, manifestó indignado Richard Surfano. “Yo mismo he firmado ante los personeros de Fuerza Popular y Perú Libre. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia si me llaman”, agregó.

Otro de los afectados, José Alcántara Sarmiento, afirmó que su rúbrica consignada en las actas es la suya. Desde su cuenta de Facebook, el ciudadano residente en Bagua desestimó la denuncia de Fuerza Popular.

“Quiero aclarar que la firma que aparece en las actas de votación de la mesa 0027 es mi firma y lo puedo demostrar“, indicó Joel Alcántara.

JEE rechazó recurso de nulidad de actas de Fuerza Popular

El último jueves, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca rechazó el recurso de nulidad de actas que presentó el partido fundado por Keiko Fujimori.

El organismo electoral precisó que la personería legal Lilia Takayama “no adjuntó la tasa correspondiente, que es un requisito de cumplimiento obligatorio”.

En la misma fecha, el JEE de Alto Amazonas también declaró improcedente el pedido de nulidad que presentó la personera Santos Ríos Torres, quien está inscrita ante dicho jurado.

En esa zona, trataron de anular las actas de 24 mesas de sufragio alegando la existencia de presuntas irregularidades en el distrito de Balsapuerto.

Asimismo, otros jurados de Lima, Moquegua y Loreto desestimaron las solicitudes presentadas por el fujimorismo. Los fallos detallaron que se presentaron fuera de tiempo.

