Diversas organizaciones indígenas, amazónicas y campesinas expresaron su rechazo a las medidas tomadas por Fuerza Popular para anular más de 200.000 votos a nivel nacional a poco de concluir el conteo de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por medio de una conferencia de prensa realizada este viernes 11 de junio, representantes de los pueblos indígenas sostuvieron que esta acción del fujimorismo solo se trataría de “un evidente racismo” al no respetar los votos rurales de la segunda vuelta en las zonas más alejadas del país.

Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), sostuvo que los ciudadanos optaron “por el cambio social” por lo que ahora desde Fuerza Popular “solo quieren denunciar con sus abogados de manera irresponsable”.

“El Perú optó la esperanza de cambio social; sin embargo, esa mafia insiste en no reconocer su derrota luego de sabotear al país por décadas, quieren saquear por cinco años más. Inventan un caos donde no hay. Es evidente su racismo al no reconocer el voto de las comunidades amazónicas andinas con el poder que ejercen . Llamamos a los organismos internacionales a que se declare el estado de emergencia para defender nuestros votos”, manifestó.

Por su parte, Víctor Maita Frisancho, presidente Confederación Nacional Agraria (CNP), anunció que frente a las acciones del grupo liderado por Keiko Fujimori al querer anular votos, se iniciaran medidas legales como una acción de amparo que “haga respetar” el voto de las zonas rurales.

Asimismo, instó al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE, instituciones responsables del conteo de votos, “a que den pronto solución a esta medida legal que está presentando Fuerza Popular”.

“Si no se respetan estos votos de las zonas rurales iniciaremos una medida legal, una acción de amparo y lo segundo es que vamos a convocar a todas las organizaciones y avanzaremos a una medida de fuerza. Haremos respetar nuestro voto. No pueden juzgar que en comunidades campesinas haya 100 por ciento de votos para un candidato. Nosotros primamos el colectivismo”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.