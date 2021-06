El ciudadano Richard Kevin Surfano Arotoma desmintió a la candidata Keiko Fujimori, quien insinuó que su firma fue suplantada por terceras personas allegadas al partido Perú Libre, para beneficiar a Pedro Castillo. Con casos como este, Fujimori pretendió justificar una masiva solicitud de anulación de mesas de sufragio en distintos puntos del territorio nacional.

Natural de Chanchamayo, Junín, Richard Surfano Arotoma, de 30 años con DNI 46992318, aseguró a La República que firmó con su puño y letra el acta de votación como secretario de la mesa número 017375, instalada en la escuela N° 36149, en el distrito de Acobamba, provincia de Acobamba, en la región de Huancavelica.

“No se por qué dicen que no es mi firma. Esa sí es mi firma, señora Keiko Fujimori”, dijo indignado Richard Surfano.

Aclaró que el domingo 6 de junio, día de las elecciones, se dirigió al colegio N° 36149 para cumplir con su deber. Aseguró que se desempeñó como secretario en la mesa de votación.

“No entiendo por qué me acusan falsamente. Esa sí es mi firma”, indicó a este diario Richard Surfano. Explicó que fue su vecino Aurelio Quispe quien le avisó que su nombre había sido mencionado. “Yo mismo he firmado ante los personeros de Fuerza Popular y Perú Libre. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia si me llaman”, expresó.

Así como Richard Surfano, mencionados en la conferencia de prensa de Keiko Fujimori como presuntos autores de irregularidades para beneficiar a Pedro Castillo desmintieron las acusaciones de la candidata que pretende ganar votos anulando actas electorales.

Confirmado. Richard Surfano exhibe su DNI que demuestra que la firma en el acta es suya y que nadie lo sustituyó. Foto: difusión

Joel Alcántara Sarmiento, de 22 años, aseguró que sí rubricó el acta de votación como presidente de la mesa 00227, en el Colegio Técnico Industrial de Bagua, en Amazonas.

Desde su cuenta de Facebook, Joel Alcántara desestimó la denuncia de Fuerza Popular, que aseguró que su firma registrada en su ficha de la Reniec no coincide con la rúbrica asentada en la cédula de votación.

“Quiero aclarar que la firma que aparece en las actas de votación de la mesa 0027 es mi firma y lo puedo demostrar”, indicó Joel Alcántara, quien mostró un certificado entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el cual cumplió como presidente de la mesa de sufragio 00227 en el Colegio Técnico Industrial, de Bagua.

Durante la misma conferencia de prensa, Keiko Fujimori también manifestó que entre las actas impugnadas ante la ONPE figuran ciudadanos fallecidos como si hubieran votado el domingo 6 de junio.

Como prueba, Keiko Fujimori mostró la cédula de la mesa 017317, que corresponde al distrito de Ascención, provincia de Huancavelica, donde el candidato Pedro Castillo consiguió 195 votos a favor, mientras que Keiko Fujimori obtuvo solo 27 votos.

Fujimori aseguró que en dicha mesa de sufragio uno de los miembros que firmó el acta electoral, identificado con DNI 48689749, está registrado como fallecido. No obstante, dicho documento electoral lleva la rúbrica de Ángel Huiza Ayuque, con DNI 48689744.

La acusación carece de sustento.

El ciudadano Ángel Huiza Ayuque, cuya firma aparece en el acta electoral como secretario de la mesa 017317, consignó su número de DNI 48688744 como registra en Reniec.

Sin embargo, maliciosamente Fuerza Popular, en lugar de exhibir la ficha de la Reniec de Ángel Huiza, mostró la ficha de otra persona con el DNI 48689729. Es decir, cambió el último dígito 4 por 9, cuyo número no le corresponde.

Este diario determinó que, según los archivos de la Reniec, el número de DNI 48689749 perteneció a la ciudadana fallecida Asunta Condori Quispe, con fecha de nacimiento el 14 de agosto de 1911, natural del distrito de Murangani, provincia Canchis, Cusco. Esto es, se pretendió afirmar que se había usado a una persona fallecida para validar un acta en la que ganó Pedro Castillo.

Luego la propia Reniec confirmó que el DNI consignado en el acta electoral pertenece a Ángel Huiza Ayuque.

Maniobra. DNI de Ángel Huiza termina en 4, pero lo modificaron como 9 para que aparezca la fallecida Asunta Condori. Foto: composición LR / Reniec

Luis Visalot Vargas de 29 años, natural del distrito de Colcamar, provincia de Luya, en Amazonas, es otro de los agraviados que desmintió a Keiko Fujimori. “La firma que aparece en el acta de la mesa 426 es mía”, dijo en un video.

Desde su humilde vivienda, en la comunidad campesina de Colcamar, Luis Visalot demostró firmando en una hoja de cuaderno que la rúbrica sí era suya.

“No es verdad lo que dice la señora Keiko Fujimori que mi firma es falsa. Y lo demostraré ante las autoridades”, dijo Visalot. ONPE también certificó que había participado en la mesa. La narrativa fujimorista de presunto fraude, se cae a pedazos.

El dato

Increíble. Keiko Fujimori presume que donde no obtuvo ningún voto existió fraude. Eso sucedió con el distrito de Chupa, Azángaro, Puno.

Indignación. Los ciudadanos de Chupa rechazaron a Fuerza Popular, que denunció la votación en una mesa porque Keiko Fujimori recibió cero votos. Los pobladores aclararon que no fue en una, sino en 3 mesas que no consiguió ningún voto. “No tenemos la culpa”, dijeron.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.