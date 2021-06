Elecciones 2021: al 100% de las actas procesadas, Pedro Castillo sigue arriba

La última acta que llegó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue de Alto Amazonas (Loreto). Pasadas las tres de la tarde, el organismo electoral anunció que ya se había contabilizado el cien por ciento de actas.

Queda ahora contabilizar las que se encuentran en los jurados electorales especiales. Al cierre de este artículo, 224 mesas en territorio nacional esperaban ser analizadas y 288 mesas en el extranjero. En votos equivaldrían alrededor de unos 75 mil.

Dado que la diferencia en votos entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori es de unos 63 mil votos, las posibilidades de que la candidata de Fuerza Popular alcance a su rival en la práctica no existen.

Otro asunto es el de las anulaciones de actas, donde el fujimorismo ha puesto sus esperanzas.

Como se sabe, Fujimori anunció que pedirían la nulidad de 802 mesas, unos 200 mil votos. Los jurados electorales especiales ya empezaron a resolver algunas de estas solicitudes y se han caído (por no haber pagado las tasas o por haber hecho el trámite a destiempo).

El plazo que tienen los JEE para resolver un pedido de nulidad de mesa vence este sábado. En ese momento se podrá tener un panorama más claro.

Hay que indicar que Perú Libre también presentó recursos de nulidad contra unas 200 actas. No prosperarían.

Ayer, Perú Libre convocó a una conferencia de prensa para responder a la estrategia fujimorista. Parte de su equipo técnico, se supo ayer, lo integran los exprocuradores Ronald Gamarra y Julio Arbizu.

Primero tomó la palabra la candidata a primera vicepresidenta, Dina Boluarte.

Señaló que luego del flash del boca de urna, la candidata Fujimori aseguró que respetaría la voluntad popular pero que cuando se supieron los resultados del conteo rápido (que ponían a Castillo primero) cambió de posición.

“Tiró al tacho su vocación democrática y está planteando que hay un fraude sistemático, eso es falso y peligroso. Está pretendiendo engañar al pueblo diciendo que los personeros han actuado de manera delincuencial. Rechazamos totalmente tal insinuación”, comentó.

Boluarte le pidió a Fujimori “no polarizar más”.

A su turno, Gamarra, señaló que se podría hablar de algunas irregularidades en las elecciones pero que, en todo caso, responden a la solitaria voluntad de personas, no a esfuerzos sistemáticos, como ha denunciado el fujimorismo. Añadió que el proceso ha sido limpio.

“No se puede tergiversar el derecho con un batallón de abogados”, indicó en referencia a la ayuda legal que FP recibió para presentar sus recursos de nulidad.

El abogado agregó que estos tienen un carácter discriminatorio porque la mayoría afecta a las zonas rurales, donde Castillo ha conseguido un amplio respaldo.

Por su parte, Arbizu comentó que “el fraude lo quieren perpetrar la señora Fujimori y sus esbirros”. “Por cada acta se pagaron 1.100 soles y se impugnaron 802. Tienen el derecho a presentar nulidades, pero no pueden abusar del derecho. Casi se han tirado al agua un millón de soles, y si apelan será un millón más, ¿y de dónde sale la plata?”, señaló Arbizu.

Antes, la candidata Fujimori ofreció también una conferencia con parte de su equipo para responder al nuevo pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal especial José Domingo Pérez.

En el campo electoral, la presidenta de FP insistió en que aún es temprano para conocer los resultados finales de las elecciones del domingo. Reiteró que las solicitudes de nulidad lo que buscan es respetar el voto de los ciudadanos.

“Hay mesas en las que en primera vuelta yo gané pero extrañamente el registro ahora ha sido de cero y lo que queremos es que esto se analice”, declaró.

Asimismo, manifestó que si en caso hubiera algún error en las solicitudes de nulidad presentadas, les ofrecerá las disculpas del caso a las personas involucradas.

Torres: aportes ciudadanos costearon las solicitudes

El excongresista Miguel Torres afirmó que el dinero para costear las solicitudes de nulidad de actas de sufragio proviene de aportes de diferentes ciudadanos que están contribuyendo con Fuerza Popular.

“No ha estado en el detalle; sin embargo, hice la consulta el día de ayer, me mencionaron que una serie de ciudadanos ha venido efectuando aportes para estos fines”, declaró a RPP.

Además, recalcó que las personas que otorgaron colaboraciones económicas están dispuestas a someterse a indagaciones. “Yo quiero agradecer porque verdaderamente no solamente son ciudadanos que están poniendo un pie adelante, sino que saben que se están sometiendo a un escrutinio”, dijo.

Sagasti: “Pedí a Vargas Llosa bajar tensión electoral”

El presidente Sagasti dijo a La República que contactó con allegados a los candidatos para pedir que no aumenten la tensión con acusaciones de fraude y esperen el resultado. “He llamado a personas cercanas a los dos candidatos y con influencia sobre ellos para que mantengan la calma y no lancen afirmaciones que afectan el proceso”, dijo.

“En efecto, he hablado con Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel, para pedirle que le diga a la candidata de Fuerza Popular, como le he solicitado a las personas cercanas al candidato de Perú Libre, que no se haga eco de las acusaciones de fraude sin fundamento”, señaló Sagasti.

“Vargas Llosa me respondió que ella no había hablado de fraude, pero le indiqué que las personas que estaban a su lado el día de la conferencia de prensa sí lo hicieron. Al final estuvimos de acuerdo en la necesidad de la tranquilidad electoral y el debido proceso”, añadió Sagasti.

“Las llamadas las hice como jefe del Estado para que las tensiones no se polaricen más y ambos candidatos y sus partidarios esperen con tranquilidad a que los organismos electorales resuelvan de acuerdo a ley. Ha sido un proceso electoral limpio, como lo han señalado los observadores, y ha habido un comportamiento ciudadano y democrático”, dijo.

Luego, en Twitter, Sagasti deploró que su intención de preservar la calma en el país haya sido distorsionada “por enemigos de la democracia”.

