Vocero de Fuerza Popular pide disculpas a tres miembros de mesa de Puno

El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, pidió disculpas a los miembros de la mesa n° 902799 instalada en el centro poblado de Totorani del distrito de Acora, en la región Puno, que fueron señalados por dicha organización política de un presunto fraude.

El partido fujimorista deslizó que la mesa habría sido “copada” por tres integrantes de una misma familia, por el hecho de tener el mismo primer apellido: Catacora.

Ante esta acusación, los tres ciudadanos implicados, Humberto Catacora Quispe, Luis Catacora Ramos y Bertín Catacora Catacora, salieron al frente para negar que son parientes y asegurar que fueron elegidos en sorteo de ONPE. Asimismo, exigieron a la candidata Keiko Fujimori rectificarse, de lo contrario, advirtieron que la denunciarán por difamación.

“Las disculpas del caso y precisar que se habló de indicios, no se habló de pruebas concretas, pero tienes toda la razón del mundo. A ellos, no me corresponde, les extiendo las disculpas del caso, por supuesto que sí”, dijo Torres en entrevista con Exitosa.

Explicó que cuando se presentó este caso se trataba de indicios y que ahora tendrían pruebas, verificadas en Reniec, de mesas de sufragio en donde los miembros serían familia.

Fuerza Popular anunció que pedirán la nulidad de 802 mesas de sufragio, que representan unos 200.000 votos. La última palabra la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones.