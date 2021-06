La ex postulante presidencial Verónika Mendoza se pronunció sobre los presuntos “indicios de fraude” que denunció la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego que su oponente Pedro Castillo la superara en el conteo de votos.

Mendoza aseveró que la fujimorista sabe que no hay irregularidades y que lo que intenta hacer es preparar un contexto para buscar una eventual vacancia del docente cajamarquino con el próximo Parlamento.

“ Estoy segura de que la señora Fujimori sabe perfectamente que no hay ningún fraude , que esto no va a proceder en los organismos del sistema electoral. Lo que están buscando (Fuerza Popular) es deslegitimar el proceso electoral, golpear la democracia, golpear la elección de Pedro Castillo y, luego, tener un pretexto, tener un terreno fértil, para desde el futuro Congreso buscar una eventual vacancia”, comentó a RPP.

“En 2016, Fujimori hizo exactamente lo mismo”

En otro momento, apuntó a que era previsible la reacción de la lideresa naranja porque ya había hecho lo mismo en las elecciones del 2016, cuando provocó el derrocamiento del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

“Era previsible y es lamentable, que una vez más, la señora Fujimori quiera desconocer los resultados de las elecciones. En 2016 hizo exactamente lo mismo, desconocer el resultado y, luego, en una suerte de venganza por su derrota electoral, derrocar de manera sistemática al gobierno del señor Kuczynski y llevarnos a un escenario de confrontación dolorosa permanente”, sostuvo.

“ Lo poco que vale su palabra y lo poco que valen los compromisos que suscribió, en los cuales seguramente muchas veces confió de buena fe, no valen absolutamente nada . A pesar que algunos quisieron presentarla como abanderada de la democracia, estamos viendo, lamentablemente, la esencia autoritaria y golpista del fujimorismo. Esta denuncia del supuesto fraude no tiene ningún asidero, no tiene ni pies ni cabeza”, agregó.

