Pedro Francke reiteró que no habrá expropiaciones ni estatizaciones

El economista y miembro del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, reiteró que en un eventual gobierno de Pedro Castillo, no habrá expropiaciones ni estatizaciones.

“ Lo que hay es un señalamiento muy claro, no habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones, no le vamos a quitar su propiedad ni ahorros a nadie . Queremos una economía popular con mercados, la economía del Banco Central de Reservas será respetada porque ha hecho una buena labor de mantener la inflación baja”, manifestó a Canal N.

“Esa idea bolivariana o chavista la hemos desmentido, honestamente, una y otra vez. Siento que el nerviosismo es más creado por una ola de ataques, de mentiras”, agregó.

Por otro lado, aseguró que las urgencias del Perú son vacunar a los ciudadanos contra la COVID-19, reforzar el sistema de salud, reactivar la economía, generar empleo y dar apoyo a todos los pequeños y medianos agricultores empobrecidos.

“Es verdad que hay un país bastante dividido y eso exige un esfuerzo de concertación de distintas organizaciones sociales y empresariales... Exige que debe plantearse un plan de acción urgente ”, comentó.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Pedro Francke cuestiona impugnaciones de Keiko Fujimori

En esa misma línea indicó que las impugnaciones realizadas por Fuerza Popular retrasan la estabilidad del país.

“Estas impugnaciones que nunca las habíamos visto en el Perú, retrasan una necesaria estabilidad, una mirada al futuro que hoy es urgente”, señaló

“Los organismos electorales deben resolver como corresponde la ley. Keiko Fujimori está gastando solo en las impugnaciones casi un millón de soles, más todo lo que estará gastando en abogados por una causa en la que uno debe conceder la derrota, pero bueno, es su derecho. Particularmente, estoy muy seguro del resultado final”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.