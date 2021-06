Exceso. Roque Benavides, extitular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), sostuvo que la solicitud para que el conteo de actas impugnadas sea transmitido a nivel nacional “es lo más transparente”.

De igual manera dijo que este pedido “no debe poner en tela de juicio la idoneidad” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ Nadie pone en tela de juicio la idoneidad de esas instituciones . Sería yo el último en decirlo. Que eso se transmita en forma pública es lo más transparente. No creo que haya nadie en el Perú que no quiera conocer la verdad. Ese es el mensaje que he dado”, manifestó durante una entrevista en Radio Nacional el último miércoles.

Por otro lado, se refirió a las denuncias que hizo la candidata a Palacio de Gobierno por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre un presunto fraude en las mesas de votación que favorecerían a Pedro Castillo de Perú Libre.

Sobre ello, sostuvo, que si hubiera sido él, “no hubiera mencionado la palabra fraude” a pesar de estar de acuerdo con la revisión de actas procesadas por la ONPE tras los comicios del domingo 6 de junio.

“Si me hubiesen preguntando a mí, yo no hubiera mencionado la palabra fraude. Creo que se puede pedir que se revisen las actas, las impugnaciones, pero de ahí a hablar de fraude creo que es un exceso. No lo comparto ”, expresó.

Por otra parte, Benavides señaló que el nuevo mandatario debe preocuparse primero por la salud de los peruanos y asegurar la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 para “la mayor población posible”.

En esa misma línea, exhortó a continuar con “el buen trabajo liderado” por el canciller Allan Wagner y el presidente Francisco Sagasti.

“El presidente elegido a partir del 28 de julio tendrá que ser muy dialogante y por supuesto concertar con todas las fuerzas políticas. Ese es el mensaje que nos ha dejado las elecciones generales en esta oportunidad”, añadió.

