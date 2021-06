Elecciones 2021: Pedro Castillo mantiene su ventaja al 99,998%

De acuerdo a las cifras oficiales de la ONPE al 99,998% del conteo, Pedro Castillo mantiene su ventaja en el primer lugar con 50,204%, contra 49,796% de Keiko Fujimori, con una diferencia de 0,408%, que incluye el 100% de los votos del exterior, y solo falta contabilizar el 0,002% de las zonas más alejadas de Loreto.

En número de votos, Castillo tiene 8.791.778 y Keiko 8.720.337, lo que hace una diferencia de 71.441 votos a favor del candidato de Perú Libre.

Los resultados se acercan al conteo rápido de Ipsos Perú del 6 de junio a las 10:00 p.m., en que dio como ganador a Pedro Castillo con 50,2% frente al 49,8% de Keiko Fujimori, con una diferencia de 0,4%.

Hasta ayer, las esperanzas de Fuerza Popular estaban cifradas en los votos del exterior, pero tal como advirtieron los especialistas, contabilizados al 100% no influyeron en las cifras y todo hace indicar que la diferencia se irá ampliando debido a que lo último que falta por contabilizar son las zonas más alejadas del país, donde tiene más respaldo Perú Libre.

A estas alturas del conteo se tienen 357 actas impugnadas y 443 actas observadas, que vienen siendo resueltas rápidamente por los funcionarios de la ONPE.

José Tello, especialista en temas electorales, consideró que Pedro Castillo apunta como el ganador, pero es necesario esperar que se resuelvan el total de actas impugnadas y observadas, para que la ONPE entregue los resultados oficiales al cien por ciento y se proclame al presidente electo.

Explicó que las cifras se han ido sincerando y lo único que le queda a Fuerza Popular es apelar a revertir los resultados en las actas impugnadas y observadas, lo que es muy poco probable pues es muy difícil que todas las resoluciones del ente electoral vayan a favor de un solo candidato.

Fujimori. Tras la parte del final del conteo de votos de la ONPE, cifra sus esperanzas en ganar las actas impugnadas.

Sin embargo, sostuvo que mientras matemáticamente no se demuestre que los votos de uno son inalcanzables para el otro, no es pertinente proclamar un ganador.

Añadió que no se puede saber cuál es la tendencia de los votos que están en revisión y por las proyecciones se puede decir que no va a cambiar el panorama, pero “lo responsable es esperar el resultado oficial y lo mismo deben hacer los candidatos para no generar falsas expectativas”.

Lo que falta

A la ONPE le falta procesar el 0,084% en Loreto. En esa región, Keiko tiene 51,850%, mientras Castillo 48,150%. Siendo un resultado apretado, no se espera que lo que resta modifique las cifras actuales.

Al cierre de la jornada culminó con procesar el 100% de los votos en el Cusco, donde Castillo tiene 83,227%, contra 16,773% de Keiko. Debido a que esa zona es favorable a Perú Libre, le sumó votos y porcentaje al candidato de ese partido.

El dato

El final. Los últimos votos que se contabilizan son de las zonas alejadas de Loreto. Con eso, la ONPE termina la etapa de procesamiento y conteo de votos. Solo falta esperar que se resuelvan las impugnaciones, observaciones y pedidos de nulidad para que se proclame al ganador.

Infografía - La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.