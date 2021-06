La peligrosa polarización del país y la fuerte tensión que se vive en las calles debido a la lucha de ambos candidatos por llegar a la presidencia de la República ha hecho que monseñor Pedro Barreto haga un fuerte llamado a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo para que piensen primero en el bien del país, y recuerden que ambos firmaron y juraron cumplir la Proclama Ciudadana para vivir en democracia.

“El Perú como nunca antes está partido en dos, y ahora todos tenemos que ser responsables de unirnos, de construir un país que tenga la seguridad de que somos familia. Por eso yo invoco a todos los ciudadanos, ciudadanas y a los partidos políticos a que esperen y respeten escrupulosamente los resultados oficiales de esta segunda vuelta. El poner en duda y hablar de fraude, de golpe de Estado, en fin, de varias cosas más, eso es irresponsable y no lo podemos aceptar”, sostuvo el cardenal de Huancayo luego de recibir su segunda vacuna en la Incontrastable.

Les recordó a los representantes de Fuerza Popular y Perú Libre que el lunes 17 de mayo ambos candidatos juraron solemnemente ante la ciudadanía doce aspectos fundamentales de la Proclama Ciudadana para vivir en democracia. Dijo que al tratarse de un juramento, la ciudadanía tiene el deber y el derecho de hacer una vigilancia responsable.

“Por eso yo auguro que en medio de tanta tempestad podamos decir a esas voces discordantes que lo único que quieren es dividir aún más el Perú, que digamos basta y construyamos un Perú reconciliado, un Perú más justo y más fraterno”, sostuvo.

Respeto a los resultados

Pedro Barreto anotó que somos un país democrático y la democracia exige que cualquiera de los dos candidatos y sus partidos acepte que el resultado electoral expresa la voluntad popular.

Hizo mención a las declaraciones de los observadores de la Organización de Estados Americanos, quienes manifestaron que no ha habido fraude y si irregularidades.

Felicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y también a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por el trabajo que vienen realizando “en medio de esta crisis y de esta polarización tan nefasta, donde todo es terror, todo es miedo, por un lado y por otro”.

Pidió a todos los peruanos y peruanas que confíen en los organismos del proceso electoral porque de eso se trata la democracia. Por tanto, es necesario rechazar cualquier signo de violencia, porque es hora de la unidad en el Perú.

“El Perú se merece, en verdad lo digo de todo corazón, un ambiente de tranquilidad y de serenidad, acallar esas voces discordantes, y tenemos que aceptar nos guste o no nos guste este resultado electoral”, precisó monseñor Pedro Barreto.

Luego reiteró que la Iglesia católica y la sociedad civil tienen que acompañar de manera responsable y respetuosa a aquel que salga elegido como presidente o presidenta de la República.

Y acotó que en este momento no se puede señalar ganadores sino hasta que los organismos electorales lo digan oficialmente. “Nadie puede adelantarse a esta decisión”, dijo.

Sobre la posibilidad de que la candidata o el candidato no acate los resultados, Pedro Barreto afirmó que el aceptarlo es una exigencia de la democracia.

“Si alguien rechaza los resultados quiere decir que no es demócrata, hay que decir las cosas por su nombre. La democracia no es simplemente votar, es vigilar, y los candidatos son los principales responsables de esta aceptación. Si no lo aceptan, que los juzgue la sociedad si son auténticos candidatos a una presidencia”, estimó.

