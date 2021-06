Elecciones 2021

El miembro del equipo técnico de Perú Libre, Julián Palacín, se refirió al pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que busca anular más de 200.000 votos para revertir la ventaja que le lleva el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en el conteo oficial de los resultados de las Elecciones Generales 2021, y aseguró que se trata de una maniobra ilegal, ya que involucra pruebas inexistentes.

“Son ilegales. Esto es para un programa de los chistosos. La ley electoral dice que el reclamo de nulidad tiene que hacerse dentro de la mesa electoral y cuando esta termina es cosa juzgada. Le están engañando a Keiko Fujimori sus abogados. El pedido de Fuerza Popular es fraudulento, porque no procede la nulidad, porque el escrutinio es irrevisable. De acuerdo a la ley electoral, ellos debieron dejar constancia de eso en el acta. Están creando pruebas inexistentes y graves y en contra de la tranquilidad ”, mencionó el también abogado para La República.

Palacín consideró que no tener personeros en una mesa de votación no es motivo suficiente para impugnar actas.

“ La ley dice que si usted encuentra alguna irregularidad, tiene que dejarla asentada en mesa. Si no lo hicieron en mesa, es cosa juzgada. Nosotros no tuvimos personeros en un montón de países y por eso no vamos a impugnar. Ellos han impugnado en mesas donde hay cero votos. Yo creo que no lo van a lograr”, agregó.

El responsable de transporte en el equipo técnico de Pedro Castillo consideró “fraudulento” el accionar fujimorista y lo adjudicó a una desesperación por ganar.

“ El fujimorismo nos hace recordar al año 2000. Parece que no han cambiado mucho . Esta maniobra fraudulenta es un manotazo de ahogado. Lo idóneo sería que reconozcan que Pedro Castillo ha sido elegido presidente”, indicó.

Finalmente, pidió que se investigue de dónde sacó el dinero Fuerza Popular para pedir la nulidad de 802 mesas de sufragio, que estima serían 500 mil o 600 mil dólares.

“Van a gastar 500 o 600 mil dólares. Eso se tendrá que investigar y se tendrá que ver las facturas y fondos. ¿Quién tiene recursos económicos? ¿De dónde viene? Sabemos que el proceso electoral ha terminado. No es correcto ni ético que estén creando pruebas inexistentes que le causa daño moral al pueblo peruano”, concluyó.

