Richard Kevin Surfano Arotoma, miembro de mesa del distrito de Acobamba (Huancavelica), desmintió al conductor de Willax, Beto Ortiz, luego que este afirmara que alguien había falsificado su rúbrica el pasado 6 de junio, fecha en el que se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El periodista, quien apoya la candidatura de Keiko Fujimori, denunció que la firma de Surfano Arotoma había sido falsificada por alguien que supuestamente apoya al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, para favorecerlo con votos . En su argumento dijo que el acta de instalación no era similar a la de sufragio.

“Tenemos esta acta del distrito de Acobamba, provincia de Acobamba, Huancavelica... El señor Richard Kevin Surfano Arotoma abre la mesa de votación según el acta de instalación de la mesa a las 8.13 a. m. y miren ustedes su firma, no es muy artística, no es muy sofisticada, pero es una s y una adornito allí... Es una falsificación escandalosa. Comparen estas dos firmas. Mira esta s con esta otra s nerviosa”, manifestó Ortiz mostrando el documento.

Sin embargo, Aurelio Quispe, vecino de Surfano Arotoma, se enteró de la noticia y fue a buscarlo para preguntarle al respecto de lo ocurrido. El joven le confirmó que fue secretario de mesa y aseveró que fue él quien firmó tanto el acta de instalación como la de sufragio.

“ Sí, he firmado (el acta de instalación). También (he firmado el acta de sufragio), de escrutinio... Beto Ortiz no tiene pruebas (de que se ha falsificado mi firma), yo mismo la he firmado ”, afirmó Surfano quien posteriormente mostró su documento de identidad (DNI) para corroborarlo.

