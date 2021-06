El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se mostró a favor de que se resuelvan de forma pública las acciones de nulidades que presenten los partidos políticos sobre la jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Sin embargo, el magistrado mencionó que esa decisión depende de las instancias locales de la entidad electoral, las mismas que recibirán primero los pedidos que buscan desestimar ciertos votos.

“ Los pedidos de nulidad, claramente, me parece que deben ser públicamente analizados , pero en cuanto haya audiencia. La primera instancia de esos pedidos de nulidad son los jurados electorales especiales (JEE), el JNE no tiene posibilidad de ordenar que hagan o no hagan audiencias públicas, eso es un tema de su autonomía”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.

Fuerza Popular pedirá anular 802 actas

Salas Arenas precisó que la entidad electoral ha resuelto anteriormente acciones de nulidad, pero en cantidades mucho menores, como dos en el 2011 y 26 en el 2016. En estos casos, son tres días de plazo para que los JEE convoquen a audiencia, si es que las admiten, y luego otros tres días para dar su resolución. Luego pasaría al JNE que tomaría plazos similares.

No obstante, resaltó que la cantidad de 802 que busca anular el partido de Keiko Fujimori es un escenario “extraordinario”, y los plazos para atender a todos los pedidos serían otros más ampliados.

“El sistema electoral peruano está pensado para cosas de muy poca dimensión en relación a los recursos impugnativos. (...) Al haberse anunciado más de 800 creo que sería razonable pensar que se debe tomar algún tiempo mínimo como para poder decidir lo pertinente sin necesidad de atropellarse o que le hagan un abuso del tiempo demorando. Nadie quisiera resoluciones de tres minutos con la imposibilidad material de análisis”, sostuvo.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Salas denuncia que simpatizantes protestan en exteriores de su casa

Por otro lado, el titular del JNE dijo deplorar que simpatizantes de partidos políticos busquen presionar a los organismos electorales, en contradicción del pedido de celeridad de ellos sobre el escrutinio de votos.

“Deploro la presencia de manifestantes que acuden a los organismos electorales a presionar o incomodar para qué, con la finalidad de reclamar qué. Los líderes políticos dicen que confían en los organismos electorales, pero algunas personas están acudiendo para pretender perturbar la tranquilidad. Eso ya está mal”, resaltó.

Asimismo, informó que estas protestas también las realizaron en los exteriores de su vivienda por tres veces, afectando el ambiente de su familia y personas que viven en su entorno.

“La última vez fue este miércoles, (fueron) por lo menos 20 (personas). Insultaron, corearon e hicieron bulla con vuvuzelas y otros elementos. Están perturbando, desde luego a mí, pero también a los vecinos. Me parece inadecuado por completo, por un lado exigir celeridad, serenidad e ir a perturbar”, enfatizó.

Jorge Luis Salas Arenas mencionó que aún no ha identificado si las personas son del partido de Fuerza Popular o de Perú Libre, pero comentó que tiene videos de las manifestaciones en los exteriores de su casa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.