Avelino Guillén, integrante del equipo técnico de Perú Libre, sostuvo que los participantes en una contienda electoral deben aceptar los resultados de la voluntad popular, y no señalar que hay fraude solo porque los votos no son los esperados.

“Consideramos que en una elección quienes participamos en un proceso electoral estamos en la obligación, en el deber, de respetar el resultado así no sea favorable . No podemos como justificación el hecho de tener un resultado desfavorable para pretender argumentar fraude o señalar que ha habido una serie de irregularidades. Vamos a esperar con paciencia el resultado oficial”, mencionó.

En esa línea, indicó que el presunto fraude en mesa que denunció la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sería un intento de “ensuciar” el proceso de elecciones.

“Es una estrategia con la finalidad de ensuciar el proceso electoral, nosotros no vamos a caer en eso. El proceso ha sido llevado a cabo bien”, dijo.

Guillén también sugirió que cualquier acto irregular que se haya realizado durante la votación debe ser investigado por el organismo competente.

“Para nosotros el resultado se ha dado, el proceso electoral ha concluido y todo los observadores, que son alrededor de mil observadores nacionales e internacionales, la OEA y demás organismos se han pronunciado sobre la limpieza de este proceso electoral. Hay que saber perder y hay que saber ganar ”, expresó.

Acusación de fraude sería estrategia de FP, afirma Guillén

El exfiscal opinó que Fuerza Popular estaría acusando de fraude electoral a Perú Libre como parte de su estrategia para “desviar la atención” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya que no ha presentado prueba sobre lo dicho.

“Nosotros no podemos caer en ese juego, en esa maniobra. Tenemos que esperar que el sistema electoral se pronuncie en su momento y exigimos que se respete la voluntad popular . No puede ser que una persona no admita su derrota y acuda a un supuesto fraude, demostrando con eso absoluta irresponsabilidad”, refirió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.