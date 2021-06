Con información de Joel Robles/URPI-LR

Óscar Eduardo Bravo, excandidato al Congreso con Avanza País, sostuvo una reunión con el aspirante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en Breña y aseguró que el profesor cajamarquino no es ningún extremista de izquierda ni marxista, ni apoya a Sendero Luminoso. También aseveró que lo que el docente quiere es un “cambio verdadero” en el país.

“ Me ha dado mucho gusto oír del profesor Pedro Castillo un deslinde muy claro de tendencias extremistas de izquierda . Él no es marxista, leninista, maoísta, prosendero, promovadef. Me ha dado mucho gusto escuchar que es un hombre católico, cristiano, creyente, practicante y lo que está buscando es que haya un cambio verdadero, en donde todos los peruanos podamos tener un mejor destino”, declaró Bravo a la prensa, luego de salir de la reunión.

También dijo que el maestro de escuela rural ha hecho un llamado a todos los peruanos para que estén tranquilos y aseguró que el profesor chotano “respetará escrupulosamente los resultados” de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

“Está con absoluta tranquilidad esperando que la voluntad popular sea la que prime y que se respete lo que decida el pueblo peruano a través de las urnas de forma democrática”, agregó.

De igual forma, Bravo Holguín afirmó que, en un eventual Gobierno de Castillo, el profesor respetará la libertad de “prensa irrestrictamente”. “( Habrá) una absoluta libertad de prensa, una absoluta libertad de expresión y de comunicación con él ”, indicó.

Fue consultado, además, sobre el papel de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, si Castillo gana la presidencia, a lo que Bravo contestó: “Él ha dicho bien claro que Vladimir Cerrón no va a ser ni siquiera portero de ninguna institución en el país porque el señor tiene una condena por corrupción y él no puede ni va a ser funcionario de su Gobierno”.

Por último, el expostulante al Parlamento por Cusco dijo que se ha reunido con Castillo a título personal y no en representación de Avanza País, y señaló que no tendrá ningún papel en un eventual Ejecutivo del maestro de escuela: “Ninguno. Soy un periodista. Soy amigo de Pedro Castillo, y entre dos serranos, entre un cajamarquino y un cusqueño, nos hemos encontrado para poder ver qué es lo mejor para nuestro país”.

Hernando de Soto apoyó a Keiko Fujimori

Durante la segunda vuelta electoral, el excandidato presidencial de Avanza País Hernando de Soto tomó postura a favor de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al anunciar, a inicios de mayo, que votaría por ella.

No fue el único de Avanza País. Los congresistas electos de esa agrupación política, Adriana Tudela y Alejandro Cavero, también manifestaron a fines de abril que respaldarían en las urnas a la candidatura del fujimorismo.

