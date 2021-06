Betsy Chávez, virtual parlamentaria por Perú Libre, habló sobre las denuncias que hizo la candidata a Palacio de Gobierno por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre un presunto fraude en las mesas de votación que favorecerían a Pedro Castillo.

Sobre ello, recordó que fue la misma Keiko Fujimori quien se mostraba “a favor de la democracia” durante su campaña. Por tal motivo, espera “que no se repita lo mismo que en el 2016″ cuando no aceptó su derrota en la segunda vuelta de ese año con Pedro Pablo Kuczynski.

“Quien empezó con una campaña a favor de la democracia, o en todo caso eso fue su slogan, fue la señora Keiko Fujimori. Ya hemos pasado por un proceso democrático. El Perú no quiere que se repita el escenario del 2016 con un fujimorismo que no aceptaba la derrota en las urnas . (Keiko) lo trasladó lamentablemente en el escenario político, básicamente en el Congreso de la República”, manifestó este miércoles en RPP.

Asimismo, para Chávez “se puede calificar y decir muchos adjetivos” sobre la realización del proceso electoral. No obstante, sostuvo que deben ser los organismos electorales los responsables de supervisar el conteo de votos.

“Ellos han indicado que son un nuevo fujimorismo, la verdad esperamos que sea así. Sobre las denuncias, entiendo que serán los órganos (correspondientes) los encargos de poder resolverlo. Nosotros hemos recibido indicaciones en el caso de la bancada, obviamente somos respetuosos de lo que pueda hacer la personería legal del partido y a eso nos debemos”, acotó.

En otro momento, la electa congresista dijo que en Perú Libre todavía esperan tener el registro total de los votos provenientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el fin de empezar a dialogar “con todas las organizaciones políticas”.

“En mi calidad de vocera voy a conversar con los representantes de todas las fuerzas políticas, sin excepción. No estamos para decir quien me cae bien y quien no. Voy a conversar con todos . El día de ayer estuvimos todos reunidos en el local del partido para conversar sobre el tema”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.