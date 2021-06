Guzmán deja la presidencia del Partido Morado y convoca a elecciones internas

El excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, dejará la presidencia de la organización que fundó y convocó a elecciones internas para los principales cargos dentro del partido.

En diálogo con La República, la excandidata al Congreso y militante del Partido Morado, Flor Borja, reveló que Guzmán anunció que, se mantenga o no la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), habrán comicios internos.

“ Julio Guzmán ha anunciado elecciones internas se mantenga o no la inscripción del partido y él no participará porque apuesta por una verdadera renovación ”, indicó Borja.

Asimismo, detalló que el fundador del Partido Morado también reveló que irá a la Universidad de Yale, en Estados Unidos, para ejercer como docente y dirigir un centro de estudios latinoamericanos.

Respecto a los posibles postulantes a los cargos dirigenciales de la organización, como la presidencia o la secretaría general, la exaspirante al Parlamento expresó que aún no hay información de posibles candidatos y que cualquier militante se puede presentar.

La última participación de Guzmán en las elecciones fue su segundo intento por llegar al sillón presidencial. La primera vez que candidateó para el puesto lo hizo con el partido Todos por el Perú y el JNE lo retiró de la contienda.

Perdida de inscripción

El Partido Morado perdería la inscripción ante el JNE por no haber superado la valla electoral del 5%, por lo que tendrá que reinscribirse para poder participar en las próximas elecciones generales.

Sin embargo, logró llevar a tres de sus miembros al Congreso de la República: Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga. No obstante, no podrán conformar una bancada al no tener la cantidad suficiente de parlamentarios.

