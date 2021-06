José de Echave: Denuncia del fujimorismo sobre presunto fraude es muy irresponsable

José de Echave, miembro del equipo técnico de Perú Libre, cuestionó las denuncias que hizo la candidata a Palacio de Gobierno por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre un presunto fraude en las mesas de votación que favorecerían a Pedro Castillo.

En efecto, el también exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente calificó de “muy irresponsable” que el fujimorismo haya utilizado la palabra “fraude” cuando todavía faltan contabilizar actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Quien ha utilizado la palabra fraude en mesa es la señora Keiko Fujimori y su entorno. A estas alturas, me parece que esto es serio y muy irresponsable . Eso me regresa hace cinco años (en la segunda vuelta del 2016) cuando no reconoció el resultado electoral”, declaró este martes en Exitosa.

En esa misma línea, De Echave criticó que la representante de Fuerza Popular haya mostrado supuestas irregularidades en el momento en que Pedro Castillo la superaba en el conteo de votos de la ONPE.

“ A estas alturas me parece una irresponsabilidad absoluta señalar que hay una suerte de situación de fraude en mesa , sin poner ninguna evidencia. Repito, ha manejado cifras que son inexactas, se le ha mentido abiertamente al país”, acotó.

Por otro lado, el expostulante a la primera vicepresidencia de Juntos por el Perú recalcó que el proceso electoral “ha sido limpio” por lo que afirmó que desde Perú Libre “esperarán que se cuenten todos los votos; incluidos los del extranjero y los que están en observación, para pronunciarse”.

“La principal tarea que tenemos todos es llamar a la calma y esperar los resultados oficiales. Confío en las autoridades electorales porque están haciendo un buen trabajo”, añadió.

