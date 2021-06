Tras sufragar en la ciudad del Cusco, donde pidió que se respeten los resultados, la excandidata presidencial por Juntos por el Perú Verónika Mendoza se trasladó a Lima para esperar el desenlace electoral.

Ante el empate técnico anunciado a las 7.00 p. m., declaró al canal 2 que era conveniente esperar a conocer los resultados oficiales, aunque indicó que Pedro Castillo cuenta con mayores posibilidades de triunfo por el voto rural, que no es contabilizado temprano.

También afirmó que lo logrado por Pedro Castillo es una victoria en sí misma.

“Él participó en cancha inclinada, con una contracampaña feroz de estigmatización, terruqueo, odio y miedo que el adversario azuzó”, dijo Mendoza.

Sin trabajo de memoria

Frente a la insistencia de la conductora del programa de televisión para que diga cuál debe ser el papel de Pedro Castillo si Keiko Fujimori es elegida presidenta, Verónika Mendoza señaló que será un trabajo muy importante.

“A Pedro Castillo le tocará se vigilante en defensa de la democracia , de lo avanzado en la lucha anticorrupción. Hay temas en los que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo, como el proceso de vacunación. Ese sería uno de primeros consensos cualquiera sea el resultado”, mencionó.

Y a la pregunta de por qué la mitad del país votó por Keiko Fujimori, Mendoza sostuvo que como sociedad no se ha cumplido con hacer un trabajo de memoria.

“Hay muchos factores. No cumplimos con hacer un trabajo de memoria, lo cual incluye a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Si recordáramos lo que hizo la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular en el Congreso, no tendríamos este resultado. Eso no fue expuesto. Una parte de la población no ha ejercido un voto libre e informado”, sostuvo.

Clave

Voz. Verónika Mendoza consideró que los sectores marginados se han expresado a través de Pedro Castillo. Dijo que hoy más que nunca hay necesidad de cambios estructurales, de nueva Constitución y que estos sectores escriban las nuevas reglas del juego.

