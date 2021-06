Keiko Fujimori ante conteo rápido: “Cualquiera puede ser el ganador”

La candidata presidencial Keiko Fujimori celebró el primer flash de América Televisión, el cual le dio una ventaja de menos de un punto frente a su competidor Pedro Castillo, como si se tratara de un triunfo contundente. Estaba acompañada de su cónyuge, Mark Vito Villanella, de sus hijas y de sus hermanos Kenji y Sachi, quienes la apoyaron en su campaña proselitista.

No obstante que el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, fue muy cauto con las cifras de la boca de urna y habló de un ’'empate técnico’', y en ese sentido recomendó esperar el conteo rápido para tener una idea más clara del resultado final, Keiko Fujimori adelantó la celebración de un presunto triunfo.

A las diez de la noche, América Televisión dio el conteo rápido al 100% de Ipsos Perú y, por lo tanto, cambió el estado de ánimo de Keiko Fujimori. Castillo pasó adelante. Entonces reapareció la postulante de Fuerza Popular y pidió a sus personeros resguardar las actas.

La jornada electoral del domingo la inició Keiko Fujimori de la misma manera que en las campañas del 2011 y 2016, con un desayuno junto con sus seres queridos, dejándose filmar y fotografiar por la prensa. Aunque esta vez prefirió hacerlo ’'bañándose con el pueblo’', en un local del distrito de San Juan de Lurigancho. Ella reside en una zona exclusiva de Santiago de Surco.

’'No sabemos cuál será el resultado, pero sea cual sea, primero ratifico nuestro compromiso de respetar la voluntad popular’', declaró.

Durante el proceso de la segunda vuelta, Keiko Fujimori recibió el apoyo rotundo de la mayor parte de los medios de comunicación, también de grupos de empresarios que contrataron paneles publicitarios en todo el país a su favor, y de sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que se sumaron a su ’'campaña de miedo’' ante un falso retorno del terrorismo.

Sin embargo, Keiko Fujimori no pudo superar ni por un punto a su contrincante, Pedro Castillo, quien notoriamente no tuvo el despliegue financiero y mediático que la aspirante de Fuerza Popular.

El partido de Keiko Fujimori esperaba conseguir una ventaja de 5% a 10% respecto a Pedro Castillo cuando se emitiera el primer flash. Pero no fue así. Es más, el conteo rápido de Ipsos Perú a las diez de la noche de ayer indicó que Castillo estaba adelante de Fujimori.

Esto se debería a que en las regiones mineras, a las que se dirigió Keiko Fujimori planteando que en su eventual gobierno les daría a los pobladores el 40% del canon, rechazaron su planteamiento. Algunos ejemplos: Castillo ganó en Puno con 86,9%; en Cusco con 84,5%; en Tacna con 72%; en Moquegua con 71,3%; en Cajamarca con 69%; y en Arequipa con 67,1%. La candidata fujimorista fue ampliamente rechazada en estas regiones.

Esto explica por qué Keiko Fujimori reapareció con un estado de ánimo muy diferente, en comparación cuando se dio el primer flash. Ya no manifestó algarabía, sino resignación después de escuchar el conteo rápido que ubicó en la delantera a Pedro Castillo. Dijo: ’'Aquí no hay ganador o perdedor, aquí lo que importa es buscar la unidad de los peruanos’'. Ya no era la voz de la victoria.

“Tomar con pinzas los resultados”

Alexandra Ames, politóloga

Es importante que tomemos con pinzas los resultados del flash electoral y las primeras informaciones que tenemos del conteo rápido. Debemos esperar los resultados oficiales dado que hay un empate técnico muy difícil que nos impide determinar quién sería el real ganador o ganadora.

Hay que tener tranquilidad y esperar los resultados oficiales, porque si hay algo mínimo que hemos podido conquistar en estas últimas décadas de debilidad institucional, de debilidad democrática, es justamente la legitimidad de los procesos electorales.

No hay que cuestionar por ahí si ha habido fraude o no. Los ciudadanos tenemos que demostrar la suficiente madurez ciudadana y cívica para poder aceptar los resultados, nos guste o no el candidato o candidata que ha entrado al poder.

Evidentemente, ambas organizaciones políticas han entrado con un bajo nivel de votación a la segunda vuelta, pero el que queda en segundo lugar va a seguir siendo una figura pública y un líder político importante, que tiene que tener un rol en la construcción de una agenda conjunta.

