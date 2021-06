El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, aclaró que el uso de la camiseta con los colores patrios no está prohibido en esta segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, dejó en claro que lo ilícito es la publicación del voto emitido.

De esta manera, Jorge Salas mencionó que los ciudadanos pueden ir a los locales de votación usando la camiseta del Perú, debido a que no existe ninguna norma que lo impida.

“ Nadie está prohibido de usar los colores del Perú, ni de usar la camiseta deportiva. No está prohibido. El Jurado Nacional de Elecciones solo ha pedido a la colectividad de votantes que dejen su celular en la mesa de sufragio, a fin de evitar la fotografía de la cedula de votación”, apuntó Jorge Salas.

El titular del JNE nuevamente invocó a la ciudadanía a acudir a votar de forma serena y responsable, así como esperar los resultados con paciencia durante este proceso electoral que disputan Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“Yo le pido a la colectividad que vote con ilusión, con confianza, y construyamos todos un país de consensos. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque no tenemos tradición de defraudarlo, no hay condiciones para un fraude, no las hay ni las habrá”, subrayó.

Sobre los resultados oficiales de esta segunda vuelta electoral, Salas mencionó que se procesarán con la mayor celeridad posible, en principio por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y luego por los organismos pertinentes para ser comunicados al país oportunamente y en términos absolutos en un plazo razonable.

