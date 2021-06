Segunda vuelta: personas que no participaron de la primera o deben multas pueden votar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no existe restricción alguna para que los ciudadanos puedan acudir a votar este domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Cledy Gutierrez, especialista en capacitación y educación electoral de la institución, explicó que todas las personas podrán sufragar, así no hayan votado en la primera vuelta o si no pagaron la multa de procesos anteriores.

En la misma situación están quienes tengan el Documento Nacional de Identidad (DNI) caduco, los que conservan el amarillo tras cumplir recientemente la mayoría de edad y los miembros de mesa que no cumplieron su labor en los primeros comicios.

“Pueden participar incluso si no pagaron su multa por no haber participado en la primera elección o si tuviesen alguna multa de algún proceso anterior, eso no significa que se les va a impedir su derecho al voto”, aseveró la funcionaria en una entrevista con Canal N.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Asimismo, detalló que los ciudadanos podrán solicitar una plantilla braille si lo requieren. También se implementó un módulo temporal de votación que está ubicado en los primeros pisos de los locales para aquellos que presenten dificultades para desplazarse.

Las mesas de sufragio se abrirán a partir de las 07.00 a. m. y cerrarán a las 7.00 p. m.. En tal sentido, la entidad sugirió acudir a votar en un horario escalonado según el último número del DNI del elector:

De 7.00 a 8.00 a. m. (dígito 1)

De 8.00 a 9.00 a. m. (dígito 2)

De 9.00 a 10.00 a. m. (dígito3)

De 10.00 a 11.00 a. m. (dígito4)

De 11.00 a. m. a 12.00 p. m. (dígito 5)

De 12.00 a 1.00 p. m. (dígito 6)

De 1.00 a 2.00 p. m. (dígito 7)

De 2.00 a 4.00 p. m. (adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo)

De 4.00 a 5.00 p. m. (dígito 8)

De 5.00 a 6.00 p. m. (dígito 9)

De 6.00 a 7.00 p. m. (dígito 0)

¿Dónde votar en elecciones 2021?

Sigue estos pasos para conocer dónde te toca votar en este 2021. Recuerda que ya no podrás cambiar tu lugar de sufragio.