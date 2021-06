La Fiscalía solicitó este viernes al Poder Judicial que ordene impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones en contra del congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo, por presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

Asimismo, el fiscal Gino Quiroz solicitó una caución por un monto de mil soles para el congresista electo de Perú Libre.

El abogado de Bermejo, Ronald Atencio Sotomayor , presentó sus argumentos para oponerse al pedido de la Fiscalía y mencionó que su defendido es ahora “un personaje absolutamente público”; por tanto, considera que poner una restricción de no concurrir a lugares de dudosa reputación no es proporcional .

Guillermo Bermejo: “Desde la izquierda, el rechazo a Sendero es absoluto”

Durante el juicio oral, el congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo, respondió ante las acusaciones de la Fiscalía y remarcó que la izquierda hay un rechazo absoluto en contra del grupo terrorista Sendero Luminoso.

“ Desde la izquierda, el rechazo a Sendero es absoluto. Y en la izquierda internacional también”, señaló el elegido parlamentario.

Además, consideró que él no se fugó del país, sino que a él le recomendaron que no regrese porque el juicio en su contra no iba a ser justo.

Acusación en contra de Guillermo Bermejo

La acusación de la fiscalía contra Bermejo está sustentada en la declaración de tres colaboradores eficaces identificados con las claves 2205, 1969 y 3022, otro testigo protegido con clave y el testigo identificado Wilder Satalaya Apagueño.

La fiscalía y la policía investigan a Guillermo Bermejo desde el 2006, cuando se reportaron viajes a Venezuela, Bolivia y Colombia por sus actividades del movimiento “Todas las Voces”, que él había formado. El 2008 se allanó su casa y se encontraron equipos de radio con los que se comunicaba con movimientos cocaleros del Vraem. Sin embargo, la investigación fue archivada por falta de pruebas.

En el 2015 se le inició una nueva investigación por presunta vinculación y pertenencia a Sendero Luminoso, ante lo cual el hoy congresista electo se asiló en Venezuela para regresar a Perú en 2017 y someterse a juicio público, del que fue absuelto.

El 2019, la Corte Suprema anuló la sentencia absolutoria y dispuso que se realice un nuevo juicio, el cual se está llevando ahora.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.