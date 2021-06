Liliana La Rosa: “Vamos a tener inmunidad de rebaño este año”

Liliana La Rosa, nueva integrante del equipo de Salud de Perú Libre, afirmó que uno de los principales objetivos en un eventual gobierno de Pedro Castillo es inmunizar a los peruanos este año a través del sistema de rebaño contra el coronavirus (COVID-19).

En efecto, la actual decana del Colegio de Enfermeros del Perú sostuvo que el compromiso de Perú Libre será vacunar a 24 millones de peruanos hasta diciembre. Esto equivaldría entre un 75% a 80% de la población en el país, de acuerdo a los reportes del Gobierno.

“ Vamos a tener inmunidad de rebaño este año, esa es la responsabilidad que asumimos ”, declaró durante una entrevista este viernes en RPP.

En ese misma línea, La Rosa descartó que vayan a realizar cambios dentro de la programación que ya estableció la actual gestión del presidente Francisco Sagasti. Por el contrario, aseguró que darán continuidad a todo lo bueno ya que “en el Estado hay grandes servidores públicos”.

“Vamos a dar continuidad, vamos a profundizar la vacunación. Nosotros no venimos a aprender, no somos gente de fuera, somos gente de dentro del aparato público”, explicó la también ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En otro momento, ratificó que las propuestas que Perú Libre establecidas en su plan de Gobierno para el sector salud son “viables y pueden rápidamente ayudar a mejorar la situación”.

Entre estas iniciativas dijo que reforzarán el primer nivel de atención de las personas con el apoyo de 5.000 brigadas comunitarias que permitan “fortalecer los puestos y centros de salud” frente a la pandemia. “Nuestra primera preocupación es el cerco epidemiológico”, añadió.

Anteriormente, la exfuncionaria del gobierno de Vizcarra manifestó que una de los principales planes que intentará impulsar será la de extender la inmunización contra la COVID-19 para los menores de edad para que puedan volver a sus clases presenciales.

“Lo que hay es una profunda voluntad de servir al país, hay una unidad de visión, de la importancia del primer nivel, de la prevención, de garantizar la salud como un derecho, garantizar derehos fundamentales”, expresó.

