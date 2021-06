A pocas horas de la segunda vuelta electoral, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, indicaron que el proceso se desarrollará en óptimas condiciones y con el completo respeto de los resultados.

“Ratificar que nosotros estamos trabajando con la más absoluta fuerza y firmeza para que todo salga bien. Desarrollaremos una segunda vuelta como la primera, cargada de transparencia, auditada por los organismos electorales con la más absoluta claridad . Pueden confiar en el resultado”, señaló Salas Arenas a Canal N.

De igual modo, Corvetto Salinas recalcó que, pese al contexto que atraviesa el país por la pandemia de la COVID-19, los organismos electorales trabajan para llevar a cabo unos adecuados comicios.

“Tengan la absoluta certeza que la institucionalidad electoral garantiza que los resultados serán el fiel reflejo de la voluntad popular. Hemos trabajado de la mano con el JNE, presidido por el doctor Salas Arenas. Estamos haciendo una muy buena elección en un contexto muy complejo en todo aspecto ”, comentó.

En ese sentido, el jefe de la ONPE manifestó que, como en la primera ronda electoral, el mismo domingo 6 de junio, por la noche, se brindarán los primeros resultados.

“Vamos a salir a las 11.30 p. m. con un primer avance de resultados. No son los resultados finales, estos los proclama el pleno que lidera el doctor Salas Arena. Nosotros vamos a presentar a las 11.30 p. m. el número de actas que tengamos procesadas a partir de nuestros repliegues de actas en 104 centros de cómputo”, agregó.

Jorge Salas: “Tenemos 15 misiones inscritas desde la primera vuelta”

Asimismo, el titular del JNE manifestó que desde antes de la primera ronda de los comicios se aceptó la presencia de 15 misiones de observadores, entre las que destacan entidades del extranjero y nacionales.

“ Tenemos 15 misiones inscritas desde la primera vuelta , que es cuando debían inscribirse para todo el proceso. Dentro de ellos está la Unión Europea, OEA, Uniore y otros organismos. Son 150 observadores internaciones que van a estar en el país, y observadores nacionales desde luego también”, sostuvo Salas Arenas.

Aclaró que no se ha permitido la inscripción de nuevos observadores debido a que el plazo ya culminó, pero que evaluarán inscripciones extemporáneas para próximos procesos electorales.

“Algunas personas de algunos grupos han querido inscribirse tardíamente para la segunda vuelta. No tenemos en el país esa posibilidad. Lo que hemos propuesto en el pleno es que se indague en adelante la posibilidad de establecer una suerte de acompañamiento, entidades que quisieran participar solo en una fase del proceso electoral. De momento no lo tenemos”, añadió.

Por otro lado, el magistrado remarcó que en el país ningún condenado por terrorismo ha sido admitido para postular a algún cargo en las Elecciones Generales 2021.

“ No existe ningún condenado por terrorismo . Hay una moción parlamentaria suscrita por solo 10 congresistas que da a entender una cosa de esa naturaleza. No tenemos un solo condenado por terrorismo postulando, lo que tenemos son procesados y lo que dice la ley es que no se puede excluir a nadie que no esté, por lo menos, condenado en primera instancia”, reiteró.

Piero Corvetto: “En el Perú los muertos no votan”

En otro momento, Piero Corvetto se refirió a los padrones electorales que incluirían a personas fallecidas, y afirmó que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hizo un trabajo impecable, pero que en el último año, tras el cierre del listado, ocurrieron mayores decesos.

“En el Perú los muertos no votan. Es absolutamente ilógico que en un padrón electoral que ha sido elaborado con un profesionalismo impecable por parte del Reniec existan fallecidos, sobre todo porque tiene un cierre de un año. Este padrón ha tenido además la lamentable novedad de 180.000 muertes adicionales a lo que históricamente hemos tenido ”, apuntó.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.