JNE niega a jóvenes hondureños participar como observadores electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) negó la participación de doce jóvenes hondureños como observadores internacionales en el proceso de Elecciones Generales 2021 de este domingo 6 de junio.

Así lo confirmó Fernando Paz, director nacional de la Red Mundial de Jóvenes de Honduras (RMJP) y jefe de la Misión de Observación Electoral en dicho país.

“ Nos encontramos indignados porque el Jurado Nacional Electoral no nos ha acreditado . Sacó una resolución donde menciona que entregamos los documentos fuera de tiempo, lo cual no es cierto. En los correos, nosotros tenemos toda la evidencia de que toda la documentación fue entregada en tiempo y forma”, manifestó en un video.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Seguidamente, invocó el apoyo de toda la comunidad del Perú con el fin de que el JNE los acredite como observadores internacionales con el objetivo de “garantizar transparencia en estas elecciones que se van a celebrar”.

De acuerdo con la resolución n.° 0560-2021-JNE, publicada el último 21 de mayo en el diario oficial El Peruano, se declaró improcedente la solicitud de acreditación de observadores internacionales presentada por Fernando Paz para participar en los comicios.

Resolución n° 0560-2021-JNE publicada el último 21 de mayo en el diario oficial El Peruano. Foto: captura/web

No obstante, Esther Valencia, directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Lima, aseguró que los jóvenes hondureños ya habían sido acreditados el 20 de mayo mediante un correo institucional emitido por el mismo organismo electoral , es decir, un día antes de que se publicara la resolución.

Del mismo modo, contó que, cuando los jóvenes fueron a recoger su credencial, creyendo que sí los habían acreditado, se dieron con la sorpresa de que esto no era así. Además, señaló que estos recibieron un trato indiferente de parte de la directora del Consejo del JNE.

“Lo que les han comentado es que fue un lapsus de la persona encargada y que en realidad la persona que envío el correo se equivocó, y que ya no va a laborar. Estos jóvenes han venido con sus propios medios para ser observadores. No les quieren dejar la oportunidad de serlo. Tenemos nosotros los mensajes y correos”, manifestó a La República.

Por otro lado, dijo que seguirán insistiendo con este pedido al JNE para que los jóvenes puedan participar, ya que, en su apreciación, “sería una lástima que no lo puedan cumplir por lo que ya han venido”.

“Les confirmaron por correo. Por ese motivo, los jóvenes compraron su pasaje con su propio dinero. Ahora no tenemos ninguna noticia. Hicimos un recorrido particular gracias a la organización. Sería una lástima que no logren su objetivo. Eso nos daría mucha pena. Ellos se están quedando en una casa alquilada en Barranco”, añadió.

Esta redacción trató de comunicarse con Yessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales; sin embargo, al cierre de esta nota no se pudo obtener una respuesta.

Respuesta del JNE aceptando los documentos para la acreditación. Foto: captura/correo

Respuesta del JNE aceptando los documentos para la acreditación. Foto: captura/correo

JNE acreditó a 150 observadores internacionales

Por su parte, el Pleno del JNE anunció la acreditación a 150 observadores de diversas organizaciones internacionales con el fin de verificar tanto en el Perú como en el extranjero el desarrollo y transparencia de la segunda elección este domingo 6 de junio.

Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), basado en un reporte de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, tiene 34 observadores. La mayor cantidad está en el Perú.

Estos provienen de países como Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, así como también de España y Suiza.

Del mismo modo, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó que el sistema electoral en el Perú asumió el reto de cumplir cabalmente el encargo constitucional de realizar “elecciones transparentes, eficaces y confiables”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.