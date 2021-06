El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que se respetará la voluntad de la población este 6 de junio en la segunda vuelta electoral, luego de haberse difundido falsos mensajes en redes sociales que señalan que el Comando Conjunto adoptará posturas políticas tras el termino de las Elecciones Generales 2021.

“ Reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas este domingo 6 de junio, como corresponde. (…) El Sector Defensa reitera su fiel compromiso con la Constitución Política, la democracia y el principio de neutralidad asumido por el Gobierno de Transición y Emergencia ”, señala el comunicado emitido este viernes 4 de junio.

La institución informó que se vienen difundiendo en redes sociales falsos mensajes, capturas de pantalla, videos y audios donde hacen uso indebido del personal uniformado para indicar que las Fuerzas Armadas “tomarán medidas” después de las Elecciones Generales 2021.

Por esta razón, exhorta a la ciudadanía a no dejarse sorprender con estos mensajes que no son oficiales debido a que no fueron elaborados ni autorizados por las Fuerzas Armadas.

“Las FF. AA. tienen roles y funciones que están claramente estipulados en nuestra Constitución Política, entre ellos apoyar a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana durante los procesos electorales”, precisa el Mindef.

Por otro lado, recordó que los emblemas, logos, insignias, escudos y otras formas de identidad institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina o Fuerza Aérea, no pueden ser utilizados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, salvo autorización expresa de la máxima autoridad de dichas instituciones.

Frente a ello, subrayó, se adoptarán las acciones legales que correspondan contra quienes incumplan dicha normativa.

