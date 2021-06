En la última semana previa a las Elecciones Generales 2021 y minutos después del cierre de campaña de Perú Libre, el candidato presidencial Pedro Castillo se acercó a un grupo de activistas sociales conformado por organizaciones universitarias, feministas, LGBTIQ+, ambientalistas y otros para reafirmar su compromiso contra la discriminación.

El activista y director adjunto de OutfestPerú (Festival Internacional de Cine Gay Lésbico Trans de Lima), Jheinser Pacaya, afirmó que el aspirante al sillón presidencial los recibió después de su último mitin y les confirmó su apuesta por el liderazgo de los jóvenes.

“Fue un encuentro bien breve, ya que estuvo recibiendo a mucha gente y nosotros entramos como bloque del No A Keiko, que está conformado por organizaciones universitarias, feministas, LGBT, ambientalistas, etc. El mensaje que nos dio fue que apostaba por la juventud, nuestros liderazgos, y también reafirmó su compromiso de lucha contra la discriminación ”, manifestó Pacaya en conversación con La República.

Jheinser Pacaya es activista y director adjunto de OutfestPerú, la Festival Internacional de Cine Gay Lésbico Trans de Lima. Foto: archivo de Jheinser Pacaya

Asimismo, resaltó que no es la primera vez que hay un acercamiento con el partido del lápiz y que en circunstancias anteriores ya han habido diálogos.

“Anteriormente hemos venido conversando con el equipo técnico de Pedro Castillo. Grupos trans pertenecientes a la comunidad han sido invitados para ver temas técnicos de ellos . Tiene que ver con el compromiso que tienen con Juntos por el Perú, ya que le ha proporcionado a todos sus profesionales”, indicó.

El también miembro del equipo de campaña de la expostulante al Congreso por Juntos por el Perú Gahela Cari señaló a algunos de los nuevos legisladores que considera que velarán por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

“Los que sé que tienen un compromiso serio con la comunidad son Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez y Roberto Sánchez. También los del Partido Morado”, enumeró.

Además, el director adjunto de OutfestPerú mencionó que por el lado de Fuerza Popular no se ha establecido ningún tipo de comunicación y que Carlos Bruce, uno de los miembros de su equipo técnico, está vetado de las comunidades activistas.

“Este país ha demostrado que la memoria se nos va muy fácil. Hay una campaña de Keiko que está claramente con los medios de comunicación. Tienen el cuarto poder . En el otro lado con (Perú Libre), dentro de nuestras discrepancias, hay un diálogo que permite comunicarnos. En cuanto a Bruce, él ha sido excluido de toda actividad LGBTIQ+ por sus vínculos con la corrupción. Está vetado totalmente”, sentenció.

No obstante, Pacaya consideró que no hay una decisión para votar en bloque y que, debido a un tema de clase, algunos integrantes de la comunidad han considerado la alternativa fujimorista.

“Hay un tema de clase. Un tema real que lamentablemente dentro de la comunidad no se ha tocado. Se llama lucha interseccional, que tiene que ver con el lugar de donde venimos: gays de la sierra, de la selva, de la Amazonía, que no tienen las mismas oportunidades. Fuera de ello, no me sorprende que haya personas LGBT que vayan a votar por Keiko”, reflexionó.

