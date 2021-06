Eugenio D’Medina, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular en temas de economía, manifestó que el bono de 10.000 soles ofrecido por la candidata presidencial Keiko Fujimori para aquellos que han perdido un familiar debido a la COVID-19, podría tratarse no de una entrega gratuita sino de un préstamo.

“ Ese es un tema que todavía lo estamos dilucidando, pero te aseguro algo, si fuera en el peor de los casos un préstamo va a serlo a muy largo plazo, a tasa de interés prácticamente 0 ″, mencionó en Exitosa.

Sobre ello, dijo que las personas a las cuales se les otorgue este beneficio no se les embargaría sus pertenencias a modo de pago, y que aún están evaluando si necesitan conocer el historial crediticio de los posibles abonados para ver cómo van a desarrollar el programa.

“Estamos apuntando a que no haya esa necesidad de pago. Ese detalle lo tendremos que mirar cuando lleguemos al gobierno y veamos cómo están realmente las cuentas”, manifestó.

D’Medina indicó que al no conocer la cifra sincerada de fallecidos por el coronavirus y no tener la certeza acerca de la situación financiera en la que va a llegar el Perú al momento de que se asuma la presidencia, no podría especificar sobre cómo se procederá para el financiamiento.

“ El bono va a ser dado a la gente, lo que estamos mirando es que si en algunos casos se va a exigir algún tipo de repago o no . Ese detalle no sería serio que te lo diga en este momento porque no tenemos acceso a la información fina”, apuntó.

Keiko planea incrementar la deuda del país para financiar bonos

La postulante a la presidencia en entrevista con RPP dio a conocer que se incrementará la deuda del Perú en sus primeros años de posible gestión, para poder financiar los bonos y el paquete económico que planea implementar.

“ Vamos a tener que endeudarnos un poco más en los primeros años, pasar de un 36% a un 40% , pero esto automáticamente va a generar que nuestra economía se reactive, va a generar mayores ingresos y eso nos va a permitir que en los últimos dos años regresemos a los niveles históricos de nuestra deuda”, explicó Keiko Fujimori.

