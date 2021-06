Rospigliosi: “En el Gobierno de Keiko, se va a respetar la independencia de poderes”

En #VersusElectoral, Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, explicó cuál será el rol del partido naranja en la lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana, en un eventual Gobierno de Keiko Fujimori.

¿Cómo Keiko Fujimori luchará contra la corrupción, si tiene procesos en curso?

Keiko Fujimori no ha sido Gobierno y no tiene ninguna acusación como las que tienen Vizcarra o Vladimir Cerrón, dueño del partido de Pedro Castillo, por corrupción mientras era gobernador de Junín. Esto es completamente distinto a las acusaciones que hicieron fiscales politizados contra Keiko Fujimori por haber recibido aportes de campaña cuando eso no era un delito. Ella no ha sido Gobierno y no ha recibido ninguna coima.

Pero tuvo mayoría parlamentaria en el Gobierno de PPK

Hasta donde yo sabía, hay división de poderes en el Perú y todos sabemos qué es el Gobierno y qué es el Congreso, el cual legisla y fiscaliza y, en efecto, fueron mayoría, cometieron errores y Keiko Fujimori ya pidió disculpas, pero son errores políticos que son distintos a comportamientos antidemocráticos, ilegales e inconstitucionales como lo que hizo Martín Vizcarra cuando cerró inconstitucionalmente el Parlamento, eso fue un golpe de Estado.

¿Qué garantías ofrece FP de que Keiko Fujimori no obstaculizará las investigaciones en su contra?

En caso gane las elecciones, ella no se va a comportar como el corrupto Gobierno de Vizcarra que, con apoyo de ONG’s, medios periodísticos y políticos, politizó la Fiscalía. Puso a una fiscal de la Nación con rabo de paja como Zoraida Ávalos y utilizó al Ministerio Público para perseguir a sus adversarios. Eso no va a ocurrir, en el Gobierno de Keiko Fujimori, se va a respetar la independencia de poderes, la autonomía.

¿Qué propone FP en temas de seguridad ciudadana?

Lamentablemente, las comisarías son las más olvidadas por los gobiernos y eso tiene que cambiar. Tenemos que fortalecer las comisarías, que es donde se combate al delito callejero poniendo más y mejores detectives. Hay que hacer patrullaje inteligente y, para eso, se necesita un mapa de delito actualizado, pero como la ciudadanía no denuncia, no hay uno. Se necesita recobrar la confianza.

¿Cuál será el rol de los ronderos en un Gobierno de FP?

Ya existe una ley sobre las rondas y juntas vecinales. La PNP tiene que trabajar con ellos porque son un complemento necesario para luchar contra la inseguridad, pero de ninguna manera se debe hacer lo que está planteando Perú Libre, que es desaparecer a la Policía y entregar la seguridad a las rondas campesinas. La seguridad es una responsabilidad del Estado y no puede ser descargada sobre los ciudadanos.

Un mensaje final

Estamos en una hora decisiva. No estamos votando por un gobierno bueno, regular o malo, sino que podemos caer en un abismo como cayó Venezuela, podemos llegar a una crisis de hambre, corrupción y represión como los países comunistas. El programa de Fuerza Popular garantiza que, a partir del 28 de julio, se va a revertir los efectos más nefastos que nos ha dejado Vizcarra y sus sucesores. Este domingo 6 de junio, hay que votar con esperanza y sin miedo por comida, trabajo y salud que es lo que traerá el partido.

