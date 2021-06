Pepe Mujica a Pedro Castillo: “Tu lucha es desigual porque no tienes recursos”

El exsenador uruguayo José ‘Pepe’ Mujica se refirió al candidato presidencial Pedro Castillo para mencionarle que su campaña electoral ha sido “desigual” por no tener un financiamiento mayor.

“ Me doy cuenta de que tu lucha es desigual porque no tienes los recursos económicos , porque no tienes los recursos que significan el esfuerzo de las campañas electorales donde se plantean arsenales de recursos, donde está jugando la inteligencia artificial, donde se crean campañas de miedo para asustar a la pobre gente. Tienes que enfrentar todo eso”, manifestó durante el Encuentro de maestros de este jueves.

Asimismo, el expresidente uruguayo le dijo que, en caso de no ganar la segunda vuelta, no se desanime, sino que continúe en la lucha. Por otro lado, le expresó que, en caso de salir electo, será un “triunfo a medias” porque tendría mucha tarea por realizar.

“ No desfallezcas si la suerte no te acompaña . Tiempla tu espíritu y vuelve a empezar, que ese es el camino de la lucha. Pero si triunfas, es un triunfo a medias; es enorme la deuda y lo que queda por delante. Atrás tuyo tendrán que venir generaciones que sigan luchando por el progreso humano”, agregó.

Mujica: “Hay que construir seres colectivos en esta lucha que nos continúen”

En otro momento, el político de izquierda de Uruguay señaló al docente cajamarquino que deberá sumar esfuerzos en un eventual gobierno para contribuir a que el Perú salga del subdesarrollo.

“Que podamos salir en los próximos 25 o 30 años del subdesarrollo y entreguemos un país no que tenga todos los problemas tocando el cielo, sino un país con esperanza. Y por esa esperanza luchamos, te acompañamos y te exigimos. Y date cuenta de que hay que construir seres colectivos en esta lucha, que nos continúen, porque la vida humana es corta frente al tamaño de la tarea que hay por delante”, sostuvo.

En esa misma línea, ‘Pepe’ Mujica le indicó a Castillo Terrones que es importante que mantenga una militancia, sea cual fuere el resultado de los comicios, para generar compromiso en la sociedad.

“Este hoy, de una campaña electoral, juraméntalo en tu propio corazón, que puedas militar un día, dos, varios meses, un año... Hay que poner toda la vida al servicio de la militancia para sembrar en el corazón de los otros el compromiso. Toda lucha necesita sucesión y se garantiza la persistencia en el tiempo cuando se crean corrientes colectivas que nos suceden ”, subrayó.

Pedro Castillo: “Tenemos luchas que son siempre desiguales”

A su turno, Pedro Castillo apuntó que una de las tareas que emprenderá será la de dar a conocer al Perú y a Latinoamérica que se debe generar un “compromiso con las personas más necesitadas”.

“ Tenemos luchas que son siempre desiguales, pero el pensamiento del pueblo no es desigual . Creemos importante manifestar al país y a América Latina que, cuando tenemos un solo pensamiento, un solo horizonte, no es solo símbolo de unidad, sino de compromiso con las personas más necesitadas”, comentó.

Además, explicó que una de las más grandes problemáticas del país es la corrupción, la cual, aseguró, se encuentra intrínseca en la carta magna y el modelo económico.

“Lo más grave del Perú es que hoy, de cara al bicentenario, tiene un problema histórico, que es la gran corrupción, que es inherente a la Constitución y a su modelo económico. Por querer hacer una lucha para los de abajo, hacer un desarrollo siempre nos han querido callar. Pero hoy el pueblo ya ha despertado”, puntualizó.

