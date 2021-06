Pedro Cateriano: “Yo no soy ningún garante, cumplo con un rol cívico como independiente”

Pedro Cateriano dice que no es garante de Fujimori, y que llama a votar por ella como ciudadano independiente, porque considera que Castillo es una amenaza a la democracia. Añade, sin embargo, que gane quien gane, hay que trabajar por el bien del país.

Usted ha sido un ferviente crítico del fujimorismo, y en enero, cuando la candidata de Fuerza Popular anuncio que liberará a su padre, dijo que los peruanos debemos preguntarnos con serenidad si el indulto a Alberto Fujimori es el principal problema del país. ¿Qué lo hizo cambiar tan drásticamente?

Lo que me ha hecho cambiar drásticamente es que la dupla Castillo-Cerrón es una amenaza a nuestra libertad. Eso lo tengo claro. Su propuesta es antidemocrática, y la iniciativa de convocar a una asamblea constituyente, al margen de los procedimientos establecidos en la Constitución, es golpista. Considero esta situación de suma gravedad. Estamos ante un golpe de Estado en marcha.

¿Qué podría pasar al país si gana Pedro Castillo? ¿Cómo se podría afectar el sistema democrático?

Cuando una persona tiene convicciones democráticas y postula a la Presidencia de la República, es elemental saber que la Constitución limita el ejercicio del poder, que en democracia se ejercita dentro del marque establece la Constitución. No hacerlo es ponermos fuera del Estado del derecho.

Uno de sus cuestionamientos pasa por el anuncio de una asamblea constituyente ¿hay alguna forma en que pueda hacerse de forma legal?

Es un punto central. Uno no puede anunciar eso porque se considera el intérprete del pueblo, que es el argumento político que emplea Castillo en todas las plazas públicas del Perú. El pueblo otorga el poder a través del voto al gobernante y el ejercicio del cargo se enmarca dentro de lo que establece la Constitución. El presidente no se convierte en un intérprete del pueblo. Lo grave es que el profesor Castillo no tiene una convicción democrática.

La Constitución no prevé una asamblea constituyente, ¿pero hay alguna fórmula de hacerlo legalmente?

La única fórmula para reformar total o parcialmente la Constitución está prevista en su artículo 206, y hay que seguirla. Interpretar, querer, motivar, comparar nuestra situación jurídica y política con la chilena, no tiene asidero desde el punto de vista constitucional. Acá no cabe otra interpretación. Y eso es absolutamente preocupante y alarmante de los postulados antidemocráticos de Castillo

Sólo se puede hacer en dos legislaturas ordinarias consecutivas, o una legislatura y un referéndum...

Y con la aprobación del Congreso. No puede, como han dicho algunos de sus voceros que luego mandó a callar, que él se instala, convoca a la asamblea constituyente y desactiva al Congreso, quedando solo en funciones la mesa directiva del Parlamento. Eso tampoco está previsto en la Constitución.

¿Le cree a Castillo cuando deslinda de Vladimir Cerrón?

También ha dicho que no lo va a nombrar ni portero de una dependencia del Estado, y no lo puede hacer porque es un condenado por el Poder Judicial por corrupto, y no es porque no quiera nombrarlo. Legalmente no podría hacerlo en la eventualidad de que gane. Pero cualquier persona medianamente informada en política, sabe que el jefe de un partido que lo está llevando a la Presidencia de la República, como es Cerrón, tiene un poder innegable cuando está en funciones en el partido.

Una mayoría de peruanos no votó ni por Keiko ni por Castillo en la primera vuelta...

Exactamente, y eso debió haber interpretado Castillo. Muchos creyeron que se iba a moderar, que tal vez, guardando las distancias, iba a imitar al expresidente Humala y plantear una hoja de ruta, pero eso no ocurrió, y por el contrario ha seguido con sus posturas radicales; y al margen de su posición política, en el plano económico plantea iniciativas que significarían la hecatombe económica en el país.

Pero se ha rectificado en lo que dijo sobre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, los fondos de las AFP...

Eso depende de cómo se interprete en la acción política por la conducta de Castillo. Abiertamente dijo que va a disolver el Congreso, suprimir el TC, desactivar la Defensoría del Pueblo. Le ha dicho al Perú lo que es su manera de pensar; más bien podríamos decir que por estrategia política y debido al repudio popular se ha visto en la necesidad de retroceder. En el tema de las AFP dijo que iba a suprimirlas y convertirlas en un banco de los trabajadores con los fondos de los aportantes. ¿Estos postulados los hemos inventado sus adversarios? No. Él los ha planteado, y ante la crítica ha retrocedido. ¿Qué confianza puede dar una persona que no honra su palabra y con tanta facilidad cambia lo que dice en la mañana, y cuando lo hace se niega a explicarlo en entrevistas periodísticas? Habrá gente que le creerá, pero yo me encuentro en el grupo de los que desconfían.

Muchos antifujimoristas dicen que van a votar por ella por la democracia, pero también muchos que van a vota por Castillo contra la corrupción…

Cada uno tiene la libertad de interpretar los hechos. Yo hago una evaluación de lo que está ocurriendo. Ya conocemos el pasado de Cerrón, de Fujimori, pero nos tenemos que pronunciar de los actos que están ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en el futuro, y frente a esa situación hay temas que nos deben alarmar. Una persona tan voluble que de esa manera manejará los asuntos públicos, va a tener el cargo más poderoso del país, a mí por lo menos me genera alarma.

Un gran sector teme que la señora Fujimori con su bancada y otras afines pueda modificar las leyes para quedarse en el poder ¿cómo creer que ha cambiado?

El señor Castillo dice que va a tomar el control de las empresas mineras, no ha retrocedido, y no dice cómo va a pagar o manejarlas. Pero se opone al reparto del 40% del canon minero. Lo que quiere es el control político de las empresas privadas mineras. ¿Qué iniciativas golpistas ha presentado Keiko Fujimori? Ninguna. Yo confío en que ella sea consciente de la gran responsabilidad que está asumiendo. Ha hecho varias propuestas, como un gabinete de unidad nacional multipartidario, que su presidente del consejo de ministros no será de su partido. Por lo menos son señales, que yo confío que cumpla. Tampoco nosotros tampoco tenemos una bola de cristal para pronosticar el futuro pero si comparamos el accionar político de Keiko Fujimori actual con el del señor Castillo, el de éste es preocupante.

¿Por qué cree que el señor Castillo llegó a segunda vuelta?

Porque hay un comprensible estado de indignación por la falta de atención a muchos sectores de país, por la cantidad de muertos que recién se han sincerado, la falta de médicos, la pérdida de empleos. Pero la medicina que se presenta tomar para curar esa enfermedad, en vez de curar al país, va a agravar la situación. También debemos hacer un examen crítico. ¿Cómo es posible que un país que el año pasado generó 13 mil millones de soles en concepto de canos y regalías, no lo hayan ejecutado los gobiernos regionales y municipales? ¿Cómo es posible que, en los últimos cinco años, el sector salud haya devuelto un promedio de 2 mil millones de soles mensuales? ¿Cómo es posible que los gobiernos regionales se demoren en construir hospitales, entre 6 y 8 años? La responsabilidad muchas veces recae, no en el modelo económico como dicen, sino en la pésima administración y gestión de los gobiernos regionales y municipales.

Y por corrupción…

Obviamente, y no solo gobiernos regionales de izquierda, también los de otras tendencias políticas. Ese es un problema grave que hay que solucionar. Y cuando uno destapa esos hechos, dicen que se está atacando el proceso de regionalización y eso no es cierto. O cuando uno reclama agua para todos, se dice que se quiere la privatización, y eso tampoco es cierto. Pero no podemos dejar de señalar la gravísima responsabilidad en esta crisis, y lo prueba la gran cantidad de gobernadores presos o condenados por corrupción.

Hace un mes usted dijo que las convicciones democráticas de Keiko Fujimori son endebles y no podía garantizar una economía social de mercado sin corrupción ¿no le preocupa eso?

No voy a rectificarme de mis dichos, pero estamos en una situación en que lo que anuncian Castillo y Cerrón es sumamente grave. Por lo menos en el caso de Keiko Fujimori hay un propósito de enmienda. Confío en que ella cumplirá, y si no lo hace no le será fácil porque no tiene mayoría parlamentaria.

Usted es uno de los garantes de la señora Fujimori ¿Qué haría si no lo cumple?

Yo no soy ningún garante, lo que estoy haciendo es cumpliendo con un rol cívico desde mi posición de independiente. Ante la amenaza de la libertad en el país no me puedo quedar callado ni mantenerme neutral.

¿Marcharía si no cumple?

Hay que llevar adelante una profunda reforma, empezar a trabajar y marchar menos. La protesta es un derecho legítimo de la ciudadanía cuando hay abusos y rompimiento del Estado de derecho, pero lo que requerimos ahora es evitar confrontaciones y empezar a trabajar. Los cinco años que van a culminar han significado un atraso, un freno para el desarrollo del país. Y no va a ser tan fácil porque luego de las elecciones, gane quien gane, porque hay que respetar los resultados electorales, la tarea debe ser trabajar y no pelear. Gane quien gane.

