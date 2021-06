Pedro Castillo publica plan para controlar la pandemia y mejorar sector salud

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, publicó un plan elaborado por su equipo que está enfocado en “controlar la pandemia y repotenciar el sector salud” en el país.

En el documento se indica que “ se debe considerar las capacidades del Estado y de la sociedad para abordar sinérgicamente esta lucha ” contra la pandemia de la COVID-19, por lo que la política de salud pública deberá contemplar, según Perú Libre, cinco lineamientos.

El primero, “la salud es un derecho”, establece que el Estado debe garantizar el acceso a asistencia médica, por lo que debe “estar en la Constitución como un derecho fundamental de los ciudadanos ”.

Se encuentra también el “principio de justicia” que trata acerca del “uso racional de recursos disponibles para permitir el ejercicio pleno del derecho a la salud, salvaguardar la dignidad de las personas y obligar al Estado a asegurar el acceso”.

Además, el “principio de autonomía” que consiste en “el derecho de las personas a su privacidad y autodeterminación, así como al ejercicio de la voluntad individual en un marco de respeto al prójimo”.

Otro de los lineamientos es el “principio de beneficencia”, que hace referencia a la “obligación moral de actuar en beneficio de los demás y que consiste en la práctica de curar el daño y promover el bien o el bienestar”.

El último es el “principio de la no maleficencia” que concierne a no agraviar al otro, “lo que en la práctica se traduce en no hacer lo que los demás no desean de hecho y en respetar la integridad del ser humano”.

Se precisa que el objetivo de este plan es el de “ promover una atención de salud de calidad como un derecho para todos los peruanos y peruanas ”.

Principales propuestas de salud pública

Las principales propuestas en salud pública de Perú Libre incluyen cinco ejes temáticos: controlar la emergencia sanitaria, mejorar el gasto y gestión, mejorar la cantidad y calidad del recurso humano, mejorar el primer nivel de atención e impulsar el uso de ciencia y tecnología. A continuación, los planteamientos principales:

Vacunación masiva e inteligente

Conformar un equipo de negociación internacional para la compra de vacunas contra la COVID-19 que garantice una mayor cantidad de vacunas adquiridas en el menor tiempo posible.

Implementar estrategias para el uso racional y científico de las vacunas contra la COVID-19.

Tratamiento ambulatorio

Implementar las Casas Respira o Centros de Oxigenoterapia Distritales.

Tratamiento hospitalario

Reestructurar hospitales COVID-19 para duplicar la oferta de camas de hospitalización con dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo.

Articulación efectiva de la atención en todo el sector salud

Supervisar y monitorear los precios regulados de productos de primera necesidad para la COVID-19.

Muerte digna

Ampliar o crear cementerios e implementar crematorios públicos con cobertura gratuita para las familias que pierdan un familiar por COVID-19.

La salud como un derecho

Presentar proyectos de ley para modificar la Constitución y que se reconozca la salud como un derecho fundamental para peruanos y peruanas.

Ampliar el presupuesto

Incrementar el presupuesto en salud en S/ 3.000 millones para costear el plan de los 100 días para controlar la tercera ola.

Acceso a medicamentos genéricos de calidad y prevención de la automedicación

Promover el acceso informado a medicamentos genéricos de calidad.

Reestructuración del sistema de atención primaria

Implementar 4.000 centros de atención primaria con profesionales de salud, infraestructura y recursos de salud suficientes.

Unificar el sistema de salud

Presentar proyecto de ley para la creación del sistema público de salud unificado, a fin de fortalecer el rol rector del Minsa, y que una a los subsistemas EsSalud, sanidades de las FF. AA. y PNP.

Violencia de género y violencia infantil

Implementar centros de bienestar familiar regionales dirigidos a la prevención, manejo y control de la violencia de género con equipos de asesoría legal, salud mental, asistentas sociales y personal de salud.

Salud mental

Fortalecer el Programa Nacional de Salud Mental dirigido a prevenir y combatir la creciente incidencia de problemas de salud mental.

Uso de la ciencia para tomar decisiones en salud

Implementar el Programa Nacional de Capacitación en Medicina Basada en Evidencias.

